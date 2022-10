Le salon Kidexpo revient du 27 au 30 octobre prochain à Paris, porte de Versailles sur 20 000 m2

Kidexpo c'est Noël avant l'heure pour les enfants : jeux, jouets, mascottes, spectacles, stars des enfants, rampe de skate géante, ateliers de cuisine, expo, cartes à collectionner... la plus grande cour de récré de France fait enfin son retour du 27 au 30 octobre prochain à Paris, porte de Versailles... une bonne idée de sortie en famille pour occuper les enfants sur 20 000 m².





Pour se reposer, vous pourrez aller à la rencontre d’une vingtaine de starts up qui vont concourir au trophée Innova Kids (les enfants et leurs parents vont devoir voter !). A noter que le jeudi 27 octobre, dans un espace dédié à Kidexpo, les votes pour décerner les prix des Etoiles du Jouet auront lieu : ces étoiles récompensent les nouveautés jeux et jouets qui marqueront Noël 2022 et l'année 2023.





KIDZ BOP, la marque de musique numéro 1 pour les enfants au succès planétaire ! Depuis son lancement en 2001, la marque de musique familiale a vendu plus de 22,5 millions d'albums et généré plus de 8 milliards de streams dans le monde. KIDZ BOP s'adresse aux petits et aux grands avec ses albums, ses clips et ses tournées mondiales, chantées dans 5 langues différentes. Parmi les grands titres repris : 'La même' (Gims et Vianney), 'Libre’ (Angèle), 'Tones and I' (Dance Monkey), 'Fever' (Dua Lipa), ‘Alors on danse’ (Stromae), et bien d'autres....



Une animation “Deviens une Bop Star !” sur le stand F20 des KIDZ BOP. Un chorégraphe sera présent pour apprendre les meilleures chorégraphies des KIDZ BOP aux enfants, puis ils pourront monter sur scène pour devenir de vraies Bop Star ! Les enfants pourront aussi profiter d’un photobooth sur le stand avec de nombreux accessoires pour faire une photo de star ! Un tirage au sort parmi toutes les photos réalisées permettra de remporter une visite des studios d’enregistrement KIDZ BOP et une journée avec Ismo & Léa !

La culture sera également présente avec des ateliers pour se sensibiliser à la protection de notre planète de manière ludique et utile. Des ateliers et des démonstrations en compagnie de chefs pour apprendre à bien manger et cuisiner en s'amusant. A noter la présence de ChefClub, qui proposera des recettes créatives pour cuisiner en famille et développer l'autonomie des enfants.



Depuis quinze ans, le salon Kidexpo est une vitrine des dernières propositions de jeux et d’animations à destination du jeune public. On y joue, on apprend, on se sensibilise à l’écologie, on teste les dernières nouveautés, bref….on occupe tout son petit monde pendant une journée pendant les fêtes de la Toussaint.Si votre enfant sèche au niveau de ces idées cadeaux pour Noël, toutes les tendances et nouveautés seront à découvrir sur place. Les plus sportifs pourront faire du skate sur une rampe géante mise en place tout spécialement pour ce salon afin de les initier. Il y aura également du BMX, du basket et du rugby.Vous pourrez également assister au championnat du monde d'Othello, nous aurons des joueurs français qui vont tenter de gagner la coupe.Parmi les différents produits présents sur Kidexpo, nous aurons le phénomène musical KIDZ BOP.Les voici, le lien permet de réserver vos billets avec les tarifs web plus intéressants.Quelques informations et recommandations ci-dessous pour ne pas se faire piéger le jour J si l’on veut effectuer quelques achats sur place.