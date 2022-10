Pokémon Écarlate & Pokémon Violet : un nouveau Pokémon spectre dévoilé ce mardi !

Pokémon Spectre à Paldea ? 24/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

4 petites semaines nous séparent désormais de la prochaine génération de jeux Pokémon ! Pokémon Écarlate & Pokémon Violet ne sont plus bien loin et la campagne de communication commence à battre son plein avec une nouvelle information chaque semaine !Il y a quelques jours, nous vous parlions des premières impressions sur le jeu, aujourd'hui c'est un nouveau teaser qui nous permet de découvrir qu'un nouveau Pokémon sera dévoilé dans moins de 24h !Voici le court teaser en question :Ce mardi 25 octobre à 15h, un nouveau trailer devrait nous permettre de découvrir un nouveau Pokémon de type Spectre. Il suffira de suivre le live ci-dessous pour découvrir la vidéo en question :La région de Paldea renferme encore bien des surprises et nous sommes impatients de les découvrir. Pokémon Écarlate & Pokémon Violet arrivent le 18 novembre, exclusivement sur Nintendo Switch !