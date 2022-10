Premières impressions sur Pokémon Écarlate & Pokémon Violet : un vrai monde ouvert un peu trop ambitieux ?

We've Played Pokémon Scarlet & Violet - Are They Any Good? 22/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le 18 novembre prochain, une nouvelle génération de Pokémon arrivera avec Pokémon Écarlate & Pokémon Violet, exclusivement sur Nintendo Switch.Cette semaine, différents journalistes, rédacteurs ou influenceurs ont été invités par The Pokémon Company International à découvrir les deux jeux dans une version de test qui n'aura laissé personne indifférent. Voici un résumé de leurs impressions.On commence par NintendoLife qui a livré une preview mi-figue mi-raisin avec notamment un avis assez négatif sur la qualité technique de la démo : si le jeu tourne en 720p dans le monde ouvert, le taux de rafraichissement maximum de 30 images par seconde n'est pas constant et lors de séquences animés riches en contenu, l'effet de clipping où les objets apparaissent à l'écran que lorsqu'ils sont proches de vous, se fait encore présent.Si cette technique était déjà présente dans Pokémon Epée et Bouclier, il est regrettable que le temps n'est pas permis à la qualité technique des jeux Pokémon de s'améliorer plus que ça. Cela dit, plusieurs sites rapportent que la démo était issue d'un jeu encore en développement et il est possible que des optimisations soient présentes dans la version finale du jeu.Cela dit, le site a été conquis par le jeu et d'autres éléments sur son contenu, enrichi de ce qu'a pu apporter Légendes Pokémon : Arceus à la série avec le monde ouvert et le côté libre apporté à la série avec notamment comme nouveauté, la fin des combats de dresseurs provoqués quand vous rentrez dans le champ de vision de vos ennemis. De quoi vous permettre d'avancer plus rapidement dans le jeu si vous le souhaitez.L'une des nouveautés de Pokémon Écarlate & Pokémon Violet sera la possibilité de jouer à plusieurs jusqu'à 4 et de participer notamment aux Raids Téracristaux qui se dérouleront en quasi-temps réel et non plus au tour par tour comme dans les jeux précédents puisque vous n'avez plus à attendre les autres joueurs pour effectuer vos coups.A ce sujet, Serebii souligne que le jeu bénéficie de l'expérience acquise dans les jeux différents puisque les Raids sont désormais plus rapides.La preview de Serebii nous permet d'en savoir un peu plus sur la chasse aux Pokémon chromatiques : ils apparaitront directement sur la carte du jeu, à la manière de ceux dans Légendes Pokémon : Arceus. Plus simple donc de les débusquer, surtout que nous avons appris que les Sandwichs que vous concoctez peuvent augmenter le taux de rencontre avec les Pokémon chromatiques !D'autres previews nous ont permis d'en savoir davantage sur l'histoire du jeu (et nous vous éviterons de vous spoiler trop d'éléments du jeu), qui contiendra aussi tout un tas de quêtes annexes et de défis confiés par des dresseurs près des centres Pokémon.On se quitte avec quelques images du jeu, en provenance de Serebii :Pokémon Écarlate & Pokémon Violet sortiront le 18 novembre sur Nintendo Switch.