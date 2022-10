Pikmin Bloom la mise à jour 56.0 disponible des maintenant

– Voir les articles en vedette dans les nouvelles bannières de la boutique – Trier les cartes postales par favoris– Ajuster le son du nectar mangeant Pikmin– Mise à jour de l’apparence des endroits spéciaux– Autres améliorations et corrections de bugs



Niantic a publié une nouvelle version 56.0 mise à jour pour Pikmin BloomCette mise à jour se concentre principalement sur les petits changements d'interface. Il s’agit notamment de pouvoir voir les articles en vedette dans les bannières des magasins, de trier les cartes postales par favoris, d’ajuster le son de Pikmin mangeant du nectar et de mettre à jour l’apparence des endroits spéciaux.Voici les notes de mise à jour complètes pour la mise à jour :Pikmin Bloom est disponible sur mobile via iOS et Android, et la nouvelle version 56.0 mise à jour est maintenant disponible pour tout le monde.