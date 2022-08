Pokémon Écarlate & Pokémon Violet : de nouvelles informations sur les combats compétitifs

Combats compétitifs | Pokémon Écarlate et Pokémon Violet 21/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ce Pokémon est présent dans les foyers de Paldea depuis les temps anciens. Il est d'un tempérament doux et il n'est pas rare de le voir transporter des êtres humains sur son dos. Cela ne semble pas le déranger du tout, car la chaleur corporelle des personnes qu'il transporte le protège du froid.

Il peut courir à 120 km/h avec un être humain sur le dos. Sa tête extrêmement robuste et sa queue souple ne lui servent pas uniquement à garder l'équilibre et absorber les chocs lors de sa course, elles lui permettent aussi d'attaquer habilement durant les combats.

Les Championnats Mondiaux des jeux Pokémon viennent de se terminer à Londres et comme prévu, la cérémonie de clôture a été l'occasion pour The Pokémon Company de dévoiler une nouvelle vidéo sur les futurs jeux Pokémon, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet.Et l'occasion était trop belle pour ne pas parler des combats Pokémon qui viendront sans doute bouleverser les futures éditions des World Championships, à commencer en 2023 à Yokohama au Japon.Voici la vidéo :Dans cette vidéo nous découvrons tout d'abord un nouveau Pokémon : Motorizard,Le Pokémon est présenté comme une Monture possible, et rappelle donc les deux légendaires à venir dans le jeu, Miraidon et Koraidon. Il possédera une nouvelle attaque, Queulonage qui lui permet de créer un clone et d'échanger sa place avec un autre Pokémon prêt à combattre.La description nous informe que :Du côté des combats, tout un tas de nouveaux objets ont été annoncés pour renforcer et bouleverser la stratégie des jeux :Le nouveau procédé de Téracristallisation sera aussi mis à profit lors des combats et promet déjà de déchaîner les foules lors de la sortie des jeux puisqu'il permet de changer le type d'un Pokémon (et donc de le rendre plus ou moins vulnérable aux attaques de l'adversaire).Le Stade de Combat fera aussi son retour et permettre d'affronter vos amis et des inconnus, dans des matchs compétitifs avec des équipes d'emprunts, comme cela est déjà le cas dans les jeux actuels. Évidemment, ces combats en ligne nécessiteront un abonnement au Nintendo Switch Online.Tout cela est extrêmement prometteur. Rendez-vous le 18 novembre pour la sortie de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, exclusivement sur Nintendo Switch !