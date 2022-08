Petit Dej PN du dimanche 21 août : des pop-up stores Nintendo éphémères au Japon et les prochains produits des Pokémon Center, Legend of Mana The Teardrop Crystal

Des pop-up stores Nintendo TOKYO ouvrent pour une durée limitée dans trois bâtiments de l'Amu Plaza à Kyushu.







Si vous vous dites qu'il est très difficile de commander des produits exclusifs japonais et de les faire venir en France, la situation s'est quelque peu améliorée. Des sites spécialisées se proposent de jouer les intermédiaires entre vous et les boutiques japonaises qui n'envoie pas en France normalement. Vous pouvez jeter un coup d'oeil sur Zenmarket , peut-être que d'autres sites sont similaires, n'hésitez pas à nous partager vos retours d'expérience et vos bons conseils à ce sujet.

Obtenez un autocollant à l'encre avec votre enregistrement GPS !

Direction sur l'application smartphone My Nintendo pour App Store et Google Play .





Les Pokémon Centers japonais célèbrent le 3e anniversaire de Pokémon Masters EX avec la sortie de divers produits dérivés Pokémon Masters EX approche à grands pas de son 3e anniversaire et, bien que de nombreuses activités soient prévues dans le jeu pour le titre mobile, les centres Pokémon du Japon célèbrent l'événement non seulement par une campagne, mais aussi par une sortie de produits dérivés ! Habillez votre téléphone avec un étui Poryphone, récupérez des mugs, des sets d'autocollants, des porte-clés etc... Voici quelques visuels de ces produits :



Pour les fans de Pokémon qui cherchent à ajouter l'une de ces pièces à leur collection, il faudra les importer en passant par les sites spécialisés type Zenmarket

Certains de ces articles seront disponibles directement dans la boutique amazon.co.jp du Centre Pokémon. Tant qu'ils sont marqués ok pour l'importation, vous pouvez essayer de les acheter à partir du 27 août. Pour ceux qui sont au Japon, vous les trouverez dans les magasins du Centre Pokémon à partir du 2 septembre.

Les Pokémon Center Japonais ajoutent une gamme de peluches " Mascotte des dresseurs de Pokémon ". Voici de nouvelles petites peluches porte-clés représentant des dresseurs emblématiques de la ligne "Mascotte des dresseurs Pokémon", dont nous partageons ci-dessous quelques visuels.



Chaque peluche coûte 1650 yens (~12 dollars), ce qui reste un tarif correct.





Les Pokémon Center japonais préparent déjà la collection Halloween 2022 !

Dans le commerce, on est toujours en train de travailler sur une saison en avance au minimum. Même si Halloween est encore dans deux bons mois,The Pokémon Company a annoncé le mois dernier ses différents projets pour Halloween, ainsi que les nouveaux BOOsters de Pokémon TCG : Trick or Trade. Tous les produits Halloween seront disponibles dans les Pokémon Center japonais à partir du 3 septembre 2022 en magasins et dès le 1er septembre 2022 en ligne.





Au programme, citrouilles, baies et pommes sont toutes récoltées dans un petit village mignon par Pikachu, Goupix, Keunotor, Mimiqui, Zorua, Feunnec, Gengar, Pitrouille, Banshitrouye, Goinfrex, Sylveroy et bien d'autres ! Voici quelques exemples en images :











Les peluches (" grandes " et porte-clés) seront sans aucun doute disponibles dans les Centre Pokémon des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni en septembre/octobre, mais pour les autres articles... il faudra passer par la case import via sites spécialisés ou croiser les doigts pour certains articles soient intégrés sur la boutique Pokémon officielle sur amazon.co.jp le 10 septembre (à condition que les articles soient marqués comme " ok " pour l'exportation).









L'anime Legend of Mana : The Teardrop Crystal sortira au Japon le 7 octobre. Le prochain anime de Square Enix et Warner Bros. Japan basé sur Legend of Mana, sous-titré The Teardrop Crystal, a enfin une date de diffusion au Japon et il arrivera début octobre.



Comme le rapporte Gematsu, le premier épisode de la série sera diffusé à 01h25 JST le 7 octobre (le 6 octobre à 18h25 heure de Paris) pendant la case horaire des chaînes télévisées japonaises MBS et TBS consacrée aux animes, "Super Animeism".



En voici une petite bande-annonce :

アニメ『聖剣伝説 Legend of Mana -The Teardrop Crystal-』番宣CM 20/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Si vous êtes de passage au Japon durant le mois de septembre 2022, notez bien ces informations dans votre agenda.Le pop-up store Nintendo TOKYO actuellement en activité au Shibuya PARCO va créer pour une durée limitée de petites succursales dans trois bâtiments de l'Amu Plaza à Kyushu. Rappelons que le Nintendo TOKYO POP-UP STORE est le seul magasin officiel Nintendo au Japon, géré directement par le PARCO de Shibuya. Cet automne, un magasin pop-up à durée limitée ouvrira dans trois bâtiments de l'Amu Plaza à Kyushu. Les emplacements et périodes de chaque bâtiment sont les suivantsAmu Plaza Hakata 7F : du vendredi 2 au dimanche 25 septembre (il avait déjà accueilli un Pokémon Center éphémère)Amu Plaza Kumamoto 5F : du vendredi 2 au dimanche 25 septembreAmu Plaza Kagoshima Main Bldg. 4F : du vendredi 30 septembre au lundi 10 octobreDes articles originaux Nintendo TOKYO dérivés de Super Mario, Animal Crossing, The Legend of Zelda et Splatoon seront en vente. Certains des produits auparavant uniquement disponibles dans les boutiques Nintendo TOKYO seront également en vente. De nouveaux produits seront également disponibles pendant le pop-up store, notamment la loterie Ichiban Kuji Splatoon 3 de Bandai Spirits.Certains produits Nintendo TOKYO, y compris les nouveaux produits qui seront lancés, seront également disponibles sur le My Nintendo Store. Vous pouvez cliquer ici pour accéder à la page de vente des produits Nintendo TOKYO sur My Nintendo Store. Pendant la période des pop-up stores, si vous effectuez un "GPS Check-in" en utilisant l'application smartphone "My Nintendo" au Nintendo TOKYO à Shibuya et dans chaque pop-up store, vous recevrez l'une des six couleurs d'autocollants "Splatoon 3" listées ci-dessous.Il faudra remplir le formulaire d'enregistrement GPS et retirer l'autocollant auprès du personnel du magasin. L' enregistrement GPS ne peut être effectué qu'une fois par jour pendant la période de l'événement dans le pop-up store et les boutiques Nintendo TOKYO.Un cadeau sera donné par enregistrement GPS et par compte. Le type d'autocollant est aléatoire et ne peut être sélectionné. La distribution des cadeaux prendra fin dès que les stocks seront écoulés.