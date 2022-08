Petit Dej PN du lundi 22 août : Idol Manager, Beacon Pine, Vengeful Guardian : Moonrider, Ufouria : The Saga, festival Tomatina pour Animal Crossing, Breath of the Wild à la sauce Minecraft

Idol Manager bénéficie d'une sortie physique au Japon avec le support de l'anglais, les précommandes sont ouvertes.





Pour le moment, seule une sortie japonaise de cette édition physique a été confirmée.





Idol Manager est une simulation d'entreprise qui consiste à conquérir l'industrie du divertissement par tous les moyens que vous jugez nécessaires. Vous jouez le rôle de manager d'une petite agence de talents (mais en pleine expansion !). En cultivant et en formant la nouvelle génération de jeunes pop stars, vous devrez décider qui embaucher et qui licencier, qui sera promu quand tout va bien et qui sera réprimandé quand les choses tournent mal. La vie personnelle de ces jeunes célébrités fait partie de votre entreprise, et la vie d'une pop star n'est pas toujours heureuse. Leurs exploits personnels peuvent être vos plus grands succès commerciaux, mais leurs déboires émotionnels et leurs cauchemars en matière de relations publiques peuvent entraîner un désastre financier pour votre entreprise.

Il n'y a pas que les idoles dont vous devez vous préoccuper. Le monde est rempli de magazines à potins, de super fans et de groupes rivaux, tous assoiffés d'un scoop sur le dernier scandale. Beaucoup de personnes veulent vous démolir et sont prêtes à vous salir, mais essayez de ne pas vous laisser abattre. Ce n'est pas personnel, c'est du business.

Un fan a reconstruit l'intégralité de Zelda : Breath of the Wild dans Minecraft.

Ayant relancé il y a quelque temps Breath of the Wild, je ne peux que rendre hommage à tous ses développeurs qui ont réussi à concevoir cet univers si grand et varié, si riche. Le travail a dû être vraiment fou !





Alors quand on entend qu'un passionné du nom de Grazzy s'est lancé dans la tâche titanesque de reconstruire l'intégralité de The Legend of Zelda : Breath of the Wild dans Minecraft, on ne peut que saluer cette nouvelle performance, qui nous rappelle un travail similaire autour de l'univers Pokémon dont nous vous avions parlé il y a quelques temps dans un précédent numéro du petit dej PN.

Grazzy a donc voulu reproduire chaque pic et vallée, chaque montagne, chaque lieu emblématique et tout le reste. Un projet qui n'est pas encore achevé, on se doute bien surtout s'il travaille seul, mais dont vous pouvez suivre les progrès en vous abonnant à sa chaîne YouTube, ce que vous pouvez faire en cliquant sur le lien suivant

I'm Building ALL OF Breath of the Wild in Minecraft (#1) 22/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube



I'm Building ALL OF Breath of the Wild in Minecraft (#2) 22/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Building My Breath of the Wild Map LIVE! 22/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le jeu d'aventure Beacon Pines sera lancé le 22 septembre sur Xbox One, Switch et PC.

Beacon Pines est une aventure mignonne et effrayante qui se déroule dans un livre mystérieux. Vous incarnez à la fois le lecteur du livre et son personnage principal, Luka.

Caractéristiques principales

- Découvrez la vérité - Quelque chose d'étrange se passe dans le vieil entrepôt, et Luka et ses amis semblent être les seuls à le remarquer. Rentrez tard, faites-vous de nouveaux amis, découvrez des vérités cachées et collectez des mots qui changeront le cours du destin !





- Réécrivez les événements passés en utilisant des charmes - En aidant Luka à enquêter sur les événements étranges de Beacon Pines, vous collecterez des charmes dorés spéciaux, chacun avec un mot gravé dessus. Ces charmes peuvent être utilisés à certains moments décisifs de l'histoire pour remplir un mot vide et changer radicalement la suite des événements.





Beacon Pines - Release Date Trailer 22/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ufouria : The Saga arrive sur PS4, Xbox One, Switch et PC en 2023.

Si vous vous souvenez d'un petit jeu d'action et d'aventure de SUNSOFT sorti le 20 septembre 1991 sur Famicom et le 19 novembre 1992 sur NES en Europe (à priori le continent nord-américain avait été oublié à l'époque). Ufouria : The Saga (ou Hebereke au Japon) fait partie des divers projets lancés suite aux retours de certaines productions Sunsoft.

Même si le communiqué de presse parle d'Ufouria, le nom exact est U.four.ia, pour bien mettre en évidence les 4 personnages. C'est un titre sur le papier très intéressant car il fait parti des pionniers du genre Metroidvania, tout en étant beaucoup plus accessible. Tout mignon, il n'échappe pas malheureusement à de nombreux allers-retours dans les cartes du jeu et on espère que ce nouveau portage gommera un problème d'inertie dans les déplacements et les actions.

Voici, grâce au site retroarchives.fr un exemple du gameplay de ce jeu dans son jus d'origine :



Ufouria : The Saga (NES) - Les dix premières minutes de jeu (Europe) 22/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Autrefois, sur le monde d’U.four.ia, Bop-Louie vivait en paix avec ses trois amis Freeon-Leon, Shades et Gil. Chacun d’eux avait des capacités qui lui étaient propres : Bop-Louie (Hebe au Japon) était un bon marcheur, et un grimpeur hors-pair – à condition d’être équipé d’une ventouse lui permettant de s’accrocher aux murs. Freeon-Leon était, pour sa part, capable de marcher sur la glace et de nager à la surface de l’eau. Shades était capable de sauter très loin et de retomber lentement tandis que Gil pouvait carrément marcher au fond des océans. Un jour, les quatre amis s’en allèrent explorer les abords d’un cratère qui venait de faire son apparition près de chez eux. Malheureusement, ils trouvèrent le moyen de trébucher par-dessus bord et de dégringoler à l’intérieur, où ils perdirent conscience. Lorsque Bop-Louie reprit ses esprits, il était seul et dans un endroit inconnu. Dès lors, son objectif devint évident : retrouver ses trois amis et, avec leur aide, quitter cet endroit inquiétant pour retourner sur Ufouria.

Sur le chemin de Bop-Louie, vous devrez faire face à des labyrinthes, des pièges et des embûches bizarres. Vous compterez sur vos amis pour survivre dans ce monde étrange et changeant. Mais attention. Vous devez avoir les bons pouvoirs pour les mondes étranges que vous rencontrerez... ou vous perdrez. Au cours de votre périple à travers les forêts mystiques, les déserts et les océans, vous devrez chercher et détruire des créatures monstrueuses à chaque étape du chemin. Aurez-vous les bons pouvoirs au bon moment ?

Un design enfantin très lisible, une bonne dose d'exploration, une musique de qualité, Ufouria : The Saga a de solides arguments pour plaire à un public de connaisseur. On attend de voir la mise à jour apporté par ce nouveau portage arrivant sur Switch en 2023.

Vengeful Guardian : Moonrider débarquera cet automne sur PS5, PS4, Switch et PC. L'éditeur The Arcade Crew et le développeur JoyMasher ont annoncé Vengeful Guardian : Moonrider, un jeu de plateforme d'action à défilement latéral inspiré de l'âge d'or des jeux d'action classiques 16 bits. Il sera disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Switch, PC via Steam, et Luna cet automne.



Après nous avoir proposé Blazing Chrome, un run'n'gun de qualité, voici la nouvelle réalisation de JoyMasher. Direction le monde des jeux de type Méga Drive avec l'esprit d'un jeu d’action-plateforme rétro des années 90 remis au goût du jour, baigné des souvenirs de l'auteur autour des animes sombres, des romans de SF. Une bonne louche de Genocyber, Cybernetic Guardians, Kamen Rider Black et Hakaider pour guider l'inspiration et nous voici avec Vengeful Guardian Moonrider.







L'auteur reconnait avoir été très influencé par les travaux de l’artiste japonais Keita Amemiya, le designer à l’origine de beaucoup de jeux vidéo, animes et tokusatsu de l’époque, ainsi que de H.R. Giger, célèbre artiste disparu dont le nom est indissociable de la série Alien.

La majorité des ennemis possèdent des composants biomécaniques et ont une allure qui donne la chair de poule. Les arrière-plans des salles de boss ne sont pas en reste, grâce à des éléments organiques et horrifiques, qui étoffent la sensation effrayante que je voulais créer, tout en conservant une allure très cool ! J’ai aussi beaucoup été influencé par les yokai (les démons japonais) et leur représentation dans l’art traditionnel japonais.



Dans Vengeful Guardian Moonrider, tout est rude, sombre et morose, mais cela n’est pas sans raison. L’histoire est elle aussi un récit sinistre, à propos d’une réalité alternative dans laquelle un état tyrannique a recourt à ses armes (les gardiens, des super-soldats) pour dominer d’autres nations et son propre peuple. Moonrider est un gardien guerrier ninja qui, suite à un incident, décide de lutter pour son peuple et abattre ce gouvernement maléfique.

Vengeful Guardian Moonrider est un jeu d’action-plateforme à l’ancienne, mais nous avons cherché à créer une fusion entre le style effréné des arcades, un peu de chasse aux objets et de l’exploration grâce au système des puces de modification cachées, qui vous offre de nouveaux pouvoirs et capacités au cours de votre partie. Par exemple, certaines puces de pouvoir vous permettent de faire des doubles sauts, d’étendre la portée de vos armes, de régénérer vos points de vie ou de vous donner bien d’autres capacités pratiques, grâce auxquelles vous pourrez personnaliser votre manière de jouer. En découvrant les images du jeu, vous devriez être agréablement surpris par le travail en pixel art très important et complexe, le tout servi par une très bonne bande-son. En découvrant les images du jeu, vous devriez être agréablement surpris par le travail en pixel art très important et complexe, le tout servi par une très bonne bande-son.





Caractéristiques principales



- Créé par JoyMasher, le studio à l'origine des incroyables jeux rétro Oniken, Odallus et Blazing Chrome.

- Une sensation authentique de jeu rétro.

- Découvrez des puces de modification tout au long de votre aventure et utilisez-les pour personnaliser le style de combat du Moonrider avec des capacités mortelles.

- Une bande-son incroyable.

- Huit étapes mortelles à surmonter.

Vengeful Guardian: Moonrider - Announce Trailer 22/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo partage une vidéo "5 Second Focus" pour Mario Strikers : Battle League Il faut bien le reconnaître, nous sommes un peu resté sur notre faim concernant ce Mario Strikers : Battle League,au niveau de son contenu et de ses possibilités de jeu. Cependant, quand on prend le temps de bien comprendre toutes les commandes, il n'est pas si mal. Nous verrons bien comment il évoluera dans le temps.





En attendant, un petit exercice de concentration vous est proposé ce matin par NIntendo. Centré sur ce jeu de foot, vous allez devoir observer de petites séquences de 5 secondes avant de répondre à un questionnaire. Pas simple si vous êtes en train d'avaler votre café mais nous allons voir si vous avez dès ce lundi matin les yeux en face des trous. Bon jeu !

GOOOOAAAALLLL!| 5-Second Focus Ep. 9 - Mario Strikers: Battle League| @Play Nintendo 22/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Animal Crossing : New Horizons célèbre le festival de la Tomatina avec un T-Shirt Tomate. Le 31 août 2022, ce sera l'heure du célèbre festival espagnol de la Tomatina, un événement au cours duquel les habitants de Buñol, une ville de Valence, se lancent des tonnes de tomates entreposés depuis deux jours spécialement pour l'occasion, transformant la place de la ville en un gigantesque ragoût. Les T-shirt blanc ne le restent pas longtemps.



Des milliers de participants viennent de chaque coin de la planète pour cette bataille. La bataille est le point culminant d'un festival d'une semaine célébrant le saint patron (Saint Lluis Bertran) du village. La Tomatina a obtenu en août 2002 le label de Fête d'intérêt touristique international. La Tomatina a été célébrée pour la première fois en août 1945.



Selon l'explication la plus courante admise, c'est en 1945, alors que les jeunes de l'époque se regroupaient sur la place du village de Buñolpour assister au défilé des autorités du village, au concert et au défilé des « Géants », un groupe de ces jeunes aurait provoqué une bousculade, qui aurait dégénéré en bagarre générale lors de laquelle certains se jetèrent les tomates d'un petit commerce de légumes situé à proximité. Un an après, le même mercredi du mois d'août, les jeunes se seraient retrouvés sur la place, munis cette fois de leurs propres tomates.



En 1959, le conseil municipal de Buñol a fini par autoriser la gigantesque bataille de tomates en instaurant un horaire précis de début et de fin, déterminé par l'explosion d'un feu d'artifice ; il fournit également les tomates depuis 19801.

Son déroulement, d'après l'office de tourisme espagnol :

La journée commence à 9 heures du matin, sur la place du village, où l’on prend des forces avec les viennoiseries distribuées par la mairie. Peu à peu, les lieux commencent à se remplir de gens. Avant le combat, on érige un grand mât couvert de savon, à l’extrémité duquel on place un jambon. Les plus intrépides tentent de grimper au plus haut pour remporter le prix, dans le fou rire général. Du haut des balcons, des seaux d’eau sont lancés aux personnes qui se préparent avant la bataille. À onze heures, retentit le coup d’envoi de la bataille ; au fond de la rue, apparaît le premier camion chargé de « munitions », annonçant son arrivée à coups de klaxon. Ceux qui sont grimpés dans la remorque commencent à lancer les premières tomates. Finalement, le véhicule s’arrête et libère son chargement : la foule se lance alors pour s’approvisionner en « balles », et en quelques secondes, les lieux se teintent de rouge. L’un après l’autre, arrivent des camions remplis de tomates, jusqu’au retentissement du second coup de feu signalant la fin de la bataille.







Voici une petite vidéo :



SPOT TOMATINA 2017 22/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube On imagine le travail considérable pour nettoyer les rues de la ville suite à ce défouloir et ce "gaspillage" de nourriture pourra faire sourciller certaines écologistes ou ceux se battant pour procurer de la nourriture à tout le monde, mais c'est une tradition bien préparée et qui attire désormais de nombreux touristes voulant redevenir pendant quelques minutes des enfants.





Il semble que Marie soit passée en Espagne durant ses vacances et elle a décidé de faire un clin d'oeil à la Tomatina en célébrant cet événement dans Animal Crossing : New Horizons. Un nouvel objet va donc être disponible avant le 31 août et c'est un T-shirt avec le mot "tomate" écrit dessus.



Dans le message de cette annonce, on peut apercevoir que l'île semble s'être couverte de tomates et de rouge, ce qui devrait plaire grandement au personnage Ketchup si vous l'avez sur votre île. On avoue qu'on n'aurait pas été contre un mini-jeu où on aurait pu s'envoyer des tomates virtuellement (un Splatoon à la sauce tomate) pour être un peu plus dans l'ambiance du festival espagnol. A propos, à quand les fruits exotiques dans Animal Crossing New Horizons ? Être sur une île et avoir si peu de fruits exotiques sous la main dans la jeu, c'est ballot !

Hiya, everyone! In Spain, there's a festival where participants throw ripened tomatoes at each other. To celebrate this event, Nook Shopping will be selling a tomato-themed item starting today. You have until August 31st to pick it up! pic.twitter.com/Y0r77Yd0lg — Isabelle (@animalcrossing) August 20, 2022

