News Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX (Switch)

Adventure Awaits in Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX! 02/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX-Secret of the Makuhita Dojo 02/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ce nouveau trailer s'attarde sur la toute nouvelle direction artistique du titre, même si Nintendo nous rappelle que le jeu contiendra 400 Pokémon et que les Mega-Evolutions seront de la partie dans ce remake.On peut également voir dans ce trailer qu'il sera toujours possible d'affronter de puissants Pokémon Legendaires.Le second trailer s'attarde lui sur le Dojo Makuhita qui permet de prendre le jeu en main et de découvrir les spécificités du gameplay :Si vous n'avez pas encore d'avis sur le titre, on vous rappelle qu'une démo est disponible sur le Nintendo eShop, et que vous pourrez bien évidemment la transférer vers le jeu complet dès sa sortie le 6 mars 2020.Source : Nintendo Life