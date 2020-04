News Super Mario Bros (NES)

PlayN! Rétro Live Super Mario Bros (NES) 30/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La franchise Super Mario va fêter cette année son 35e anniversaire. Et Nintendo devrait, si l'on en croit cette Rumeur qu'on aime tant redouter, nous le rappeler d'ici peu. En attendant, on a décidé de prendre un peu d'avance avec des PlayN! Rétro LIVE consacrés aux jeux les plus marquants de la franchise.Pour commencer, nous avons choisi l'inoubliable Super Mario Bros, auquel Boris et Xavier vont jouer le temps d'un LIVE grâce à la console virtuelle NES disponible aux abonnés Nintendo Switch Online.Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube à 21h , nous ne manquerons pas d'ajouter le flux de la vidéo ici d'ici là !A ce soir 21h !