Petit Dej PN du vendredi 19 août 2022 : un packaging réduit pour la Switch, des chiffres de ventes en Europe et au Japon, Gimmick ! Special Edition officialisé, Akai Katana Shin, Gear.Club Unlimited 2 - Definitive Edition, vers l'arrêt de Pokémon Shuffle sur 3DS

Nintendo réduit la taille de l'emballage de sa boite Switch dès ce mois-ci.







- fournir des améliorations du côté de l'offre, en permettant d'expédier davantage de consoles aux détaillants du monde entier. Avec un emballage plus petit, l'efficacité du transport est améliorée (vous pouvez empiler plus de consoles dans les conteneurs sur les navires, les camions, etc ;)

- de réduire les coûts. Un emballage plus petit est moins cher (puisqu'il faut moins de matériaux pour le fabriquer). Certains acheteurs s'attendent à ce que cela améliore les marges de Nintendo, mais compte tenu de l'inflation galopante dans le monde, il est plus que probable que la décision de réduire la taille des emballages ait été prise pour éviter d'augmenter le prix des différents modèles de Nintendo Switch (ce que Shuntaro Furukawa a exclu assez récemment).



Ce nouvel emballage plus petit ne concerne que les consoles Nintendo Switch produites en août et plus tard, ce qui signifie qu'il faudra attendre quelques semaines/mois avant que les premières unités n'arrivent chez les détaillants. Enfin, on peut se dire qu'un emballage réduit, c'est toujours un petit coup de pouce pour la planète. Du moment que le contenu de la console ne change pas au niveau des périphériques inclus avec la console, Nintendo peut sans problème réduire la taille de son emballage.



A noter que Nintendo avait déjà rétréci le boîtier de la Switch d'environ 14 % pour sa version Switch OLED plus récente.



Gimmick ! Special Edition est annoncé pour PS4, Xbox One, Switch et PC.

On en parlait justement hier dans le précédent Petit Dej PN lors des mégas rachats de Embracer, un nouveau remake du jeu de plates-formes original de 1992 de SUNSOFT était sur les rails. C'est désormais officiel : Bitwave Games a annoncé Gimmick ! Special Edition, une nouvelle édition pour PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC (Steam), qui sera lancé sur l'eShop d'ici la fin 2022, avec une édition physique prévue via le distributeur Clear River Games.



Gimmick ! L'édition spéciale comprendra des bonus spéciaux tels que des succès, un mode de course contre la montre, des fonctions de sauvegarde, de chargement et de retour en arrière, un mode galerie et bien plus encore. City Connection développe le remaster et le publiera sur l'eShop au Japon. Une édition physique de Gimmick ! Special Edition sera également publiée en Occident par Clear River Games, dans le cadre d'Embracer Freemode.

Une démo jouable de Gimmick ! Special Edition sera présentée à la gamescom à la fin du mois, du 24 au 26 août, dans la zone Retro Gaming F068 sur le stand de Dragon Box. Le jeu sera également jouable au Tokyo Game Show en septembre.





Gimmick! Special Edition - Teaser Trailer 19/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Si l'on apprécie de retrouver ce titre de l'époque NES, qui avait des graphismes très corrects pour les capacités de la console à l'époque,on peut regretter que ce nouveau portage colle trop à l'esprit ancien graphiquement parlant et ne propose pas un mode conforme à la version Arcade éditée fin 2022.



Sunsoft annonce son retour via cette vidéo diffusée hier. On apprend ainsi l'arrivée d'autres titres et même la sortie de la musique du jeu sur Vinyl et même cassette audio. On nage en pleine vague rétro !

Akai Katana Shin sera lancé le 15 décembre pour PS4, Xbox One et Switch

Un shoot'em up développé par Cave interactive, voilà qui devrait faire plaisir à de nombreux passionnés du genre. Il prendra en charge les options linguistiques anglaises, japonaises, françaises et espagnoles.Au Japon, le jeu sera proposé au prix de 3 410 yens sur l'eShop et de 4 400 yens pour l'édition physique standard.







Une édition spéciale physique sera également disponible au prix de 6 600 yens. Elle comprendra le CD de la bande-son Akai Katana Daisuke Matsumoto Arrange et un panneau acrylique de type carte d'instruction.







Les éditions physiques ne seront disponibles que sur PlayStation 4 et Switch.





Akai Katana Shin comprend les trois versions suivantes du jeu :





- Akai Katana (Akai Katana Origin) : shoot'em up à défilement latéral sorti initialement dans les arcades en 2010.

- Akai Katana Shin (Akai Katana Slash) : une nouvelle version d'Akai Katana avec un format d'écran large et des systèmes renouvelés.

- Zetsu Akai Katana (Akai Katana Climax) : basé sur les systèmes d'Akai Katana, mais avec des ajustements d'équilibre.





Vous pouvez jeter un coup d'oeil sur le site officiel ici





Gear.Club Unlimited 2 - Definitive Edition est dans les bacs Une excellente nouvelle pour tous les joueurs qui auraient manqué les multiples éditions



de Gear.Club Unlimited 2 sur Nintendo Switch, l'un des meilleurs jeux de course de cette console. La définitive Edition, comme son nom l'indique, regroupe absolument tous les DLC et modifications qui ont pu sortir sur ce jeu depuis son premier lancement et tout se retrouve sur la cartouche pour l'édition physique sans avoir à télécharger en parallèle. Une belle affaire pour un très bon titre.

Coup d'oeil sur le gameplay de Wave race 64

Si vous avez la chance de posséder le pass d'extension payant N64 du Nintendo Switch Online, vous avez pu jouer au récent ajout Wave Race 64. Pour les joueurs ne possédant pas cette option, voici une petite vidéo leur permettant de découvrir la qualité du portage de ce titre culte de la N64.



Wave Race 64 [N64] Let's Play on Nintendo Switch Online + Expansion Pack (Pacchetto Aggiuntivo) ITA 19/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'intérêt est de constater que ce portage Switch redonne de la luminosité au titre, beaucoup plus conforme à la version N64, que ce que nous avions eu sur Wii U. Une petite vidéo de comparaison entre les trois éditions (N64/Wii U et Switch) a été publiée sur ce sujet pour montrer les différences. On apprécie également que le rendu soit un peu plus lissé.





Wave Race 64 est un jeu de course rapide et fluide sorti à l'origine peu après le lancement de la console Nintendo 64 en 1996. Choisissez l'un des quatre pilotes de motomarines (ou scooter des mers), chacun ayant ses propres capacités et son propre style, et tentez de conquérir la gloire en mode Championnat, de parcourir les pistes en contre-la-montre, de réaliser des figures en mode Cascade ou de défier un ami en mode 2P VS. M





ode. Wave Race 64 propose neuf parcours difficiles dans des lieux pittoresques. Envolez-vous avec les dauphins sur les rivages dorés de Sunset Bay, naviguez sous les lumières vives et les grands immeubles de Twilight City, sentez les vagues déferler sur Sunny Beach ou détendez-vous dans les eaux glaciales de Glacier Coast, pour n'en citer que quelques-uns. De plus, les conditions de course changeront en fonction de la météo, rendant l'eau agitée ou couvrant le parcours de brouillard. Les vagues réagiront même à vos mouvements et à ceux de vos adversaires !





Wave Race 64 Extended Graphics Comparison (Switch vs. Wii U vs. N64) 19/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pokemon Shuffle : fin du service en mars 2023



Selon le site Serebii, il vient d'être annoncé que Pokemon Shuffle, le jeu de réflexion Pokemon free-to-play sur l'eShop de la 3DS, sera définitivement interrompu le 31 mars 2023. On s'en doutait, avec la mise à l'arrêt progressive des fonctionnalités de la 3DS, les jeux en ligne de cette console vont connaître leur Game Over final.





Si la fin de service de Pokémon Shuffle sur 3DS est désormais acté, rien n'a été évoqué pour son pendant sur mobile.





Malgré l'arrêt du service en ligne du jeu, vous pourrez toujours jouer aux étapes standard et aux étapes d'événement déjà téléchargées. Ce qui sera désactivé, cependant, c'est la possibilité d'obtenir des bonus de connexion quotidiens, de jouer à des étapes classées et de télécharger des étapes d'événement.Cette nouvelle n'est pas une grande surprise étant donné les annonces précédentes de la fin des achats sur les eShops Wii U et 3DS le 27 mars 2023. Il vous reste donc quelques mois pour profiter de Pokemon Shuffle sur 3DS et de télécharger tout ce que vous le pouvez.





Les longues queues pour atteindre la boutique éphémère Pokémon à Londres

En parlant de Pokémon, évoquons le courage de nombreux fans qui ont patienté pendant des heures afin de pouvoir entrer dans la précieuse boutique éphémère afin de se procurer les goodies convoités.

Ventes de jeux en Europe pour juillet 2022 (logiciels, matériel et autres) : le récapitulatif

Parlons réussite commerciale maintenant avec les ventes de jeux en Europe sur le mois de juillet 2022. Un très bon mois pour Nintendo !





Top 20 européen du GSD juillet 2022 (Numérique + Physique)

1 - F1 22 (EA)

2 - Grand Theft Auto 5 (Rockstar)

3 - FIFA 22 (EA)

4 - LEGO Star Wars : The Skywalker Saga (Warner Bros)

5 - Red Dead Redemption 2 (Rockstar)

6 - Nintendo Switch Sports (Nintendo)*

7 - Xenoblade Chronicles 3 (Nintendo)*

8 - Mario Strikers : Battle League Football* (Nintendo)

9 - Mario Kart 8 : Deluxe (Nintendo)*

10 - NBA 2K22 (2K Games)

11 - The Crew 2 (Ubisoft)

12 - Elden Ring (Bandai Namco)

13 - Minecraft Switch Edition (Microsoft)

14 - Mario + Lapins Crétins : Kingdom Battle (Ubisoft)

15 - The Quarry (2K Games)

16 - Far Cry 6 (Ubisoft)

17 - Pokémon Legends : Arceus (Nintendo)*

18 - Star Wars Jedi : Fallen Order (EA)

19 - Gran Turismo 7 (Sony)

20 - Kirby et le monde oublié (Nintendo)*



(*) Données numériques non disponibles. C'est dommage, on aimerait bien connaître cette information qui fausse un peu le classement.



Ainsi Xenoblade Chronicles 3 passe à la troisième place en ne comptant que les ventes physiques, car Nintendo ne partage pas les ventes numériques. Les numéros 1 et 2 seraient respectivement F1 22 et Nintendo Switch Sports (si l'on tient compte des quelques informations qui ont pu être glanées).





Sans surprise, la console Nintendo Switch a été la console la plus vendue durant ce mois de juillet 2022 en Europe, et de loin. Concernant les nouveaux jeux, c'est bien Xenoblade Chronicles 3, qui s'est hissé à la 7e place, qui est le nouveau jeu le plus vendu du mois. Ainsi les ventes de lancement de Xenoblade Chronicles 3 étaient 27 % plus élevées par rapport à Xenoblade Chronicles : Definitive Edition.





Même s'il s'est vendu beaucoup de jeux pour nous occuper durant ces vacances, les ventes de juillet ont diminué en raison de la rupture de stock des consoles et du manque de sorties majeures sur l'ensemble des supports (à nuancer tout de même que, on le répète, Nintendo ne donne pas les chiffres de ventes de son eShop). 8,62 millions de jeux ont été vendus en juillet 2022, soit une baisse de 38 % par rapport à l'année précédente. Il faut garder à l'esprit que juillet 2022 englobe quatre semaines, alors que juillet 2021 en comptait cinq.





Selon les données publiées, 297 420 jeux ont été vendus durant ce mois de juillet 2022, soit une baisse de 48% en glissement annuel. De même, les ventes de consoles ont diminué de 26 % en glissement annuel. 8,99 millions de produits complémentaires ont été vendus, soit une baisse de 9,4 % en glissement annuel (les données de la Suisse ne sont pas comptabilisées dedans).





Des résultats assez logiques car les vacances sont aussi une période pour poser un peu les consoles et entre la canicule qui ne motivait pas à lancer un jeu (les consoles souffraient des températures) et les problèmes d'inflation qui touchent tous les ménages, tout le monde ne pouvait pas obligatoirement se lancer dans de nombreux achats.









Et du côté japonais ? Cela tombe bien, les informations viennent de tomber !





Charts japonais : La Nintendo Switch Sports déloge Xenoblade Chronicles 3 de la première place.

Famitsu nous livre son classement et comme toujours, tout roule parfaitement bien pour la Nintendo Switch dans son pays natal.





Commençons par les jeux avec Nintendo Switch Sports qui a réussi à placer 53 900 nouvelles unités dans les chaumières, portant le cumul de ses ventes à 677 393 unités. Pendant ce temps, Xenoblade Chronicles 3 se maintient à la deuxième place, bien que ses ventes aient connu une chute assez importante par rapport à la semaine précédente, passant de 112 728 à 39 529 unités. C'est toujours un bon chiffre, sans aucun doute, mais il est clair qu'un jeu comme Xenoblade Chronicles 3 a une fanbase très dévouée, dont beaucoup l'ont probablement acheté dès la première semaine.



Live A Live se porte toujours relativement bien, avec 20 999 unités écoulées dans la semaine, tandis que Mario Kart 8 Deluxe gagne quelques places pour arriver en troisième position, sans doute soutenu par le lancement récent de nouveaux parcours grâce à la sortie de la deuxième vague du pack d'extension de circuits. On vous livre ci-dessous le top 10 des ventes, en rappelant que les données entre parenthèses sont le cumul des ventes depuis le lancement du jeu sur le sol japonais :



1 - Nintendo Switch Sports - 53 900 (677 393)

2 - Xenoblade Chronicles 3 - 39 529 (152 257)

3 - Mario Kart 8 Deluxe - 29 276 (4 774 885)

4 - Kirby et le monde oublié - 27 957 (851 866)

5 - Monster Hunter Rise + Set Sunbreak - 24 180 (241 652)

6 - Minecraft - 21 173 (2 749 039)

7 - Live A Live - 20 999 (106 234)

8 - Ring Fit Adventure - 19 012 (3 247 019)

9 - [PS5] Gran Turismo 7 - 17 153 (157 041)

10 - Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban ! - 12,780 (2,698,202)





Hormis Gran Turismo 7, c'est donc une totale domination de titres sur la console Switch.





Sur le plan matériel, la Switch OLED est toujours en tête du peloton, avec 94 827 ventes pour la semaine, tandis que la PlayStation 5 se maintient à la deuxième place avec 44 126 unités vendues, ce qui témoigne d'un approvisionnement plus sain en consoles de la part de Sony.



1 - Modèle Switch OLED - 94 827 (2 192 546)

2 - PlayStation 5 - 44 126 (1 592 796)

3 - Switch - 35 071 (18 582 498)

4 - Switch Lite - 23 924 (4 850 949)

5 - Xbox Series X - 4 802 (139 695)

6 - Xbox Série S - 3 901 (152 033)

7 - PlayStation 5 Digital Edition - 2 474 (257 785)

8 - New 2DS LL (y compris 2DS) - 307 (1 201 475)

9 - PlayStation 4 - 28 (7 819 811)