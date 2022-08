Des informations pour Pokémon Ecarlate et Violet très bientôt

Prévu pour sortir à la fin d'année 2022, Pokémon Ecarlate et Violet seront les prochains opus de la saga principale. Annoncé comme les premiers Open-Worlds de la série, vous pourrez ainsi explorer la région de Paldea.Lors des Championnats du monde, se tenant actuellement à Londres, nous avons appris par Tsunekazu Ishihara, président de The Pokémon Company, que deDes informations concernant le jeu de cartes seront également communiquées.S'agira-t il d'informations concernant les 2 autres intrigues, de nouveaux Pokémons, de nouvelles formes, de nouvelles mécaniques ? Pour le savoir, rendez-vous ce dimanche pour fêter également la clôture des championnats.Dites nous en commentaire si vous suivez ces championnats ou si vous attendez avec impatience le 18 novembre pour la sortie de Pokémon Ecarlate et Violet.