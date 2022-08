Nouveauté pour Pokémon Unite et distribution de Victini en approche

Une Nouvelle zone pour Pokémon Unite

Une nouvelle zone a été découverte dans Pokémon UNITE : les Ruines Célestes de Théia ! 18/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Victini est obtenable sur Pokémon Epée et Bouclier

Annoncé lors du Pokémon Presents, les Championnats du monde Pokémon ont lieu en ce moment à Londres. Après plusieurs années d'absences, les spectateurs peuvent voir s'affronter les dresseurs du monde entier sur Pokémon Go, Pokémon Epée et Bouclier, les cartes à jouer, Pokken Tournament et Pokémon Unite.Profitant de cette célébration, Pokémon Compagnie a dévoilé quelques informationsDans Pokémon Unite, 2 équipes de 5 Pokémons s'affrontent pour marquer le plus de points. Le MOBA façon créatures de poche souffle ces 1 an cette année et une nouvelle zone de jeu sera bientôt disponible : Les ruines Célestes de Théia.Outre le design qui évolue, les Pokémons à affronter ont également été modifiés. Anciennement occupé par Elector, la zone central voit atterrir Rayquaza, promettant ainsi de nouveaux challenges pour les dresseurs.Aucune information concernant la date de sortie n'a été dévoilée pour le moment. Un simple "Disponible prochainement" devra contenter les fans du jeu pour le moment.Pokémon Unite est disponible sur Switch et sur IOS/Android gratuitement.Les Championnats du monde Pokémon sont également l'occasion de recevoir le Pokémon fabuleux Victini sur Pokémon Epée et BouclierPour cela, voici la marche à suivre :- Une fois dans votre partie de Pokémon Epée ou Bouclier- Appuyer sur X pour ouvrir le menu et sélectionner Cadeau Mystère- Sélectionner l'option "par code" et entrer W0RLD22V1CT0RYVous recevrez ainsi le Pokémon Victini. Ce code est valable 1 fois par sauvegarde de jeu. Vous pourrez ainsi le récupérer autant de fois que vous possédez de sauvegarde de jeu.Attention ; Cette distribution est limitée dans le temps et prendra fin le dimanche 21 aout à 23h59.Théffroi est quand à lui disponible uniquement pour les personnes présentes aux championnats. Si vous êtes à Londres, n'oubliez pas votre Switch pour le récupérerLes Championnats du monde Pokémon se déroulent en ce moment. Si vous n'avez pas pu faire le déplacement, sachez que des retransmissions sur Twitch et Youtube sont disponibles. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page officiel Pokémon juste ici