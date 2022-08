Kirby’s Dream Buffet : des chansons bonus pour les joueurs des précédents jeux Kirby

La semaine dernière sortait Kirby's Dream Buffet, dernier jeux de la saga Kirby à débarquer sur Nintendo Switch et exclusivement sur le Nintendo eShop. Au programme : des courses à faire à plusieurs, localement ou en ligne.Le jeu arrive quelques mois après Kirby et le monde oublié et Nintendo compte bien profiter de ces sorties pour inviter les joueurs à jouer aux précédents jeux Kirby disponibles sur Nintendo Switch.En effet, les joueurs des jeux Kirby Star Allies, Kirby Fighters 2, Super Kirby Clash et donc Kirby et le monde oublié peuvent obtenir pour chaque sauvegarde présente sur leur console 3 musiques bonus, remixées depuis leurs jeux d'origine.Pour les obtenir, il vous suffira d'avoir la sauvegarde du titre en question sur votre console. Rendez-vous ensuite dans le menu Récompenses du jeu pour vérifier cela.Kirby's Dream Buffet est disponible au prix de 14,99 € exclusivement sur le Nintendo eShop de la Switch.