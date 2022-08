Embracer Group acquiert les droits de propriété intellectuelle du Seigneur des Anneaux et du Hobbit ainsi que Limited Run Games et six autres studios

Embracer Group va acquérir son "précieux". Un clin d'oeil pour signifier que le groupe a finalisé les conditions pour racheter Middle-earth Enterprises, ce qui donnera au conglomérat suédois les droits sur Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit de JRR Tolkien. Pour le moment le montant de cette acquisition n'est pas communiqué, mais par ce biais, tout ce qui concerne les droits dérivés, jeux vidéo, jeux de société, parc à thèmes, productions scéniques et autres films autour des œuvres de Tolkien, les droits de tout cela seront détenus par Embracer.





Middle-earth Enterprises va donc faire partie du "groupe opérationnel nouvellement fondé Embracer Freemode", en continuant de fonctionner de manière indépendante "sous l'équipe de direction existante de Middle-earth Enterprises". Avec l'arrivée le 2 septembre 2022 sur Amazon de la série autour du Seigneur des Anneaux et de la hype autour de nombreux produits dérivés, on imagine bien combien cette acquisition est importante.

Embracer acquiert également d'autres studios en parallèle



Du côté des autres emplettes, on notera qu'Embracer acquiert aujourd'hui son premier studio japonais, Tatsujin de Masahiro Yuge, qui possède l'intégralité de la bibliothèque Toaplan, des jeux d'Arcade réputés. Voici une petite vidéo postée sur le net par la chaine YouTube The Laird's Lair.





Tatsujin est dirigé par Masahiro Yuge, l'un des fondateurs du studio de jeux d'arcade Toaplan, connu pour des jeux tels que Truxton, Snow Bros et Flying Shark. L'acquisition des droits sur le catalogue Toaplan dans le cadre d'un autre accord signifie que Tatsujin, avec plusieurs employés qui ont créé les jeux Toaplan, peut désormais conserver ces classiques et les faire évoluer.

Over 25 Toaplan Arcade Games In Under 15 Minutes 18/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Autre acquisition : Tripwire Interactive . Embracer Group, par le biais de sa filiale à 100 % Saber Interactive, a conclu un accord pour acquérir 100 % des actions de Tripwire Interactive, développeur et éditeur américain primé, auprès de ses quatre propriétaires actuels. Tripwire Interactive est bien connu pour les séries Killing Floor et Rising Storm et son récent best-seller Maneater, ainsi que pour sa division d'édition Tripwire Presents.



Maneater Nintendo Switch Gameplay 18/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube



L'acquisition ajoute un groupe de développement extrêmement expérimenté avec sa collection de quatre franchises fortes : Maneater, Killing Floor, Rising Storm et Red Orchestra. Le groupe a un titre AAA passionnant en production, ainsi qu'une division d'édition en pleine croissance. Au sein du groupe Embracer, Tripwire Interactive sera une filiale du groupe opérationnel Saber Interactive. Après la transaction, les activités resteront inchangées et l'équipe se concentrera sur le développement de projets futurs. Le cofondateur et PDG Alan Wilson restera dans son rôle et continuera à diriger Tripwire avec Bill Munk, cofondateur et Lead Combat Designer, et David Hensley, directeur de la conception. Le cofondateur John Gibson poursuivra ses activités en dehors de Tripwire.

Autre acquisition : Tuxedo Labs Embracer Group, par l'intermédiaire de sa filiale à 100 % Saber Interactive, a acquis 100 % des parts du développeur suédois Tuxedo Labs. Tuxedo Labs est surtout connu pour avoir créé le jeu de destruction à base de voxels Teardown pour PC. Embracer ajoute Dennis Gustafsson, fondateur et directeur technique de Tuxedo Labs, qui est un visionnaire hautement technique spécialisé dans la physique, et son équipe de cinq personnes.

L'acquisition ajoute une équipe au talent unique, axée sur la technologie et la conception de jeux basés sur la physique. Au sein du groupe Embracer, Tuxedo Labs fonctionnera comme une filiale du groupe d'exploitation Saber. Cette acquisition renforce la présence de Saber en Suède. Embracer Group, par l'intermédiaire de sa filiale à 100 % Saber Interactive, a acquis 100 % des parts du développeur suédois Tuxedo Labs. Tuxedo Labs est surtout connu pour avoir créé le jeu de destruction à base de voxels Teardown pour PC. Embracer ajoute Dennis Gustafsson, fondateur et directeur technique de Tuxedo Labs, qui est un visionnaire hautement technique spécialisé dans la physique, et son équipe de cinq personnes.

Singtrix Embracer Group AB, par le biais de sa filiale à 100 % Freemode, a conclu un accord pour acquérir

Grâce à cette acquisition, Freemode accueille une équipe très innovante de cinq personnes et son vaste réseau qui renforceront le développement de jeux de Freemode et présenteront de nouvelles opportunités pour les produits de jeux musicaux et audio. La direction s'attend à ce que Singtrix étende sa plateforme de technologie vocale à un large éventail de nouveaux jeux musicaux, de streaming et de franchises mobiles. En outre, la présence de Singtrix à Los Angeles renforce l'empreinte de Freemode aux États-Unis et constitue un nouveau pôle majeur de talents de créateurs de divertissement sur la côte ouest. Embracer Group AB, par le biais de sa filiale à 100 % Freemode, a conclu un accord pour acquérir Singtrix auprès de ses fondateurs.

On peut donc s'attendre à des titres de karaoké dans quelques temps.

Bitwave Games

Grâce au soutien de Freemode, Bitwave peut élargir son équipe de développement interne et constituer une équipe d'édition. Bitwave portera sur PC les jeux de shoot'em up très appréciés de Toaplan et publiera Gimmick !, le jeu de plateforme classique de Nintendo Entertainment System / Famicom, sur console et consoles modernes en Occident.

Voici un coup d'oeil sur ce titre de Sunsoft sorti sur NES en 1992. On ne sait pas encore si le remake reprendra des éléments du remaster sorti fin 2020 sur borne d'Arcade, dont nous vous partageons quelques images ci-dessous. Bitwave Games nous avait également proposé il y a deux années le titre Wunderling sur Nintendo Switch.



Gioteck

Nous sommes également heureux d'annoncer que nous avons récemment acquis Gioteck, l'une des principales marques d'accessoires de jeu en Europe. Gioteck a un riche héritage qui s'étend sur deux décennies. Nous pensons qu'il existe de grandes possibilités de collaboration entre Gioteck et Embracer, ainsi qu'avec l'industrie du jeu en général.

Gioteck a effectivement commercialisé plusieurs casques et des contrôleurs, notamment sans fil, y compris pour la Switch.





Le dernier mais pas le moins connu : Limited Run Games ! Le dernier mais pas le moins connu : Limited Run Games !





Embracer Group, par le biais de sa filiale à 100 % Freemode, a conclu un accord pour acquérir Limited Run Games auprès de ses fondateurs Josh Fairhurst et Douglas Bogart. Limited Run est l'un des principaux éditeurs mondiaux de jeux vidéo physiques axés sur les collectionneurs, avec une marque forte, des canaux de vente directe aux consommateurs bien établis et la technologie de développement Carbon Engine qui permet de porter les jeux rétro sur les plateformes modernes.

Limited Run fonctionnera comme une filiale indépendante, Josh Fairhurst (PDG) et Douglas Bogart (directeur de l'exploitation) continuant à diriger la société sous le nouveau groupe opérationnel Embracer Freemode. Le modèle d'entreprise de Carbon Engine et de Limited Run s'aligne sur le domaine d'intérêt de Freemode, à savoir l'amour des jeux rétro et la possibilité d'assurer l'avenir des jeux classiques et d'en préserver l'héritage.

La transaction comprend la filiale à 100 % Limited Run Retail LLC, un magasin de détail à Cary, en Caroline du Nord, qui a ouvert ses portes au début de l'année, et la participation de 40 % de Limited Run dans la coentreprise Super Deluxe Games au Japon, qui fournira davantage de jeux à Limited Run sur le marché occidental et offrira un canal de vente du catalogue de Limited Run sur l'un des marchés les plus forts au monde pour les jeux physiques.

Rappelons qu'un peu plus tôt cette année, Embracer a également conclu un accord avec Square Enix, à l'issue duquel la société sera propriétaire de Crystal Dynamics, Eidos Montréal et Square Enix Montréal, ainsi que de titres de propriété intellectuelle tels que Tomb Raider, Deus Ex, Thief et Legacy of Kain lorsque l'accord sera finalisé (ce qui devrait être le cas en septembre).



Que pensez-vous de ces méga-acquisitions ? Embracer s'est fait plaisir par des achats très ciblés, marque d'une véritable stratégie. On attend avec impatience la Gamescom pour avoir de nouvelles informations sur ce que tout cela va mettre en place au niveau de notre quotidien de joueurs. Joli coup pour le groupe Européen, qui met les moyens de se développer et faire face à Tencent et autres concurrents pour continuer à exister.





Si vous êtes perdu avec toutes ces acquisitions, voici un petit graphique récapitulant tout d'un coup d'oeil :



Si pour le moment il est trop tôt pour évoquer dès à présent la mise en chantier de nouveaux projets, le conglomérat a laissé entendre que cet accord ouvrait la possibilité d'explorer "des films supplémentaires basés sur des personnages emblématiques tels que Gandalf, Aragorn, Gollum, Galadriel, Eowyn et d'autres personnages de l'œuvre littéraire de JRR Tolkien, et continuera à offrir de nouvelles possibilités aux fans d'explorer ce monde fictif par le biais de produits dérivés et d'autres expériences."