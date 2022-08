Un ancien développeur de Nintendo découvre qu'un jeu qu'il a dirigé est utilisé sans autorisation dans une publicité pour un jeu mobile

Takaya Imamura a travaillé pendant longtemps pour Nintendo, et il a collaboré à un certain nombre de titres pendant qu'il était employé par Big N. L'un des jeux auxquels il a participé est le très connu Steel Diver : Sub Wars, sorti sur la 3DS en 2014, un titre encore utilisé par certains joueurs dont notre junior avec ses amis. Il semble également que certains fans du jeu développent dans une entreprise mobile et on fait un clin d'oeil au jeu d'une manière quelque peu maladroite.





Takaya Imamura était le réalisateur du titre, et au cours de ses 32 années passées chez Nintendo, il a occupé différents rôles sur divers jeux, notamment celui de directeur artistique et de producteur. Imamura a quitté l'entreprise en 2021 et travaille désormais en tant que pigiste et professeur à l'International Professional University of Technology à Osaka.



Steel Diver : Sub Wars est le second titre de la série Steel Diver. Dans le jeu, les joueurs utilisent des sous-marins réalistes et recherchent via leur sonar des navires ennemis pour les couler à coup de torpilles. En plus des batailles en ligne, le jeu propose également une variété de missions solo hors ligne.

Imamura s'est rendu sur Twitter pour partager une publicité pour un jeu mobile qui reprend directement l'imagerie de Steel Diver : Sub Wars. La publicité faisait la promotion du jeu mobile Battle Warship : State War.io. L'équipe derrière ce titre est Special Gamez/Magic Prime Group Limited, une société dont le siège est en Chine. Il semble que cette équipe n'ait pas pris la peine de vérifier si l'imagerie de sa publicité était libre de droit ou si elle s'en moquait.





Battle Warship : State War.io est un jeu dans lequel les joueurs commandent des cuirassés et des porte-avions dans des batailles de stratégie navale. Les joueurs agrandissent leur base, organisent leur flotte et coulent les navires et pirates ennemis. Battle Warship : State War.io comprend également des sous-marins, et la scène qu'Imamura a signalée comme étant utilisée sans autorisation est probablement une publicité pour le montrer. Alors que Steel Diver : Sub Wars et Battle Warship : State War.io partagent tous deux le thème des batailles navales, comme décrit ci-dessus, le gameplay de chaque jeu est complètement différent. Il semble que Steel Diver : Sub Wars est utilisé sans autorisation comme matériel de marketing pour un jeu d'un genre complètement différent.









Le hic, c'est que cette société chinois, a également utilisé pour certaines publicités de son jeu Battle Warship : State War.io des images de Battlefield 2042 , ce n'est donc pas son seul coup d'essai.

C'est finalement face à ce constat d'emprunt récurrent à d'autres jeux effectué par la société chinois Special Gamez/magic Group Limited que s'agace Takaya Imamura. On ne sait pas encore si Nintendo fera en sorte que la publicité incriminée soit retirée et qu'on rappelle certaines règles déontologiques à la société chinoise, mais il est clair que cette société semble un peu trop piocher sur des titres existants pour se faire sa promotion, sans en demander l'autorisation.





Le site automaton-media.com qui relaie cette affaire rappelle que des sites comme Twitter et YouTube proposent des fonctionnalités permettant de signaler les vidéos de RP, de sorte que les détenteurs de droits d'auteur peuvent signaler les publicités pour y remédier. Dans ce cas, comme le directeur du jeu original l'a repéré et a rassemblé des preuves, la partie publicitaire ne pourra probablement pas s'affranchir de toute revendication de droits d'auteur. Si le problème a été signalé à la personne qui diffuse la publicité, il sera probablement pris en charge d'une manière ou d'une autre.





En attendant, cela nous a permis de nous rappeler ce bon vieux Steel Diver : Sub Wars, en notant que la 3DS a bénéficié de nombreux titres et franchises qui n'ont pas eu leur équivalent encore sur Switch.