Quand Bob Hoskins, vedette du film Super Mario Bros : The Movie, ignorait que Mario était un personnage de jeu vidéo

On cherche parfois de multiples raisons pour se demander comment un film surfant sur une franchise connue, peut autant tomber à côté de la plaque. Si le premier film avec acteurs sur Mario est désormais culte, dans le sens nanar, on peut déjà se poser beaucoup de question sur la préparation du film quand on découvre que son acteur principal, jouant le rôle de Mario, ne savait même pas qu'il jouait le personnage d'un jeu vidéo. Quand on connaît le talent de Bob Hoskins et ce qu'il a fait notamment avec Roger Rabbit, on peut légitimement se dire qu'en aiguillant un peu plus son rôle avant les prises, on aurait pu obtenir bien mieux de lui. On espère que le prochain Mario sera beaucoup plus respectueux vis-à-vis de la franchise et on se doute que les réseaux sociaux surveillent tout cela comme le lait sur le feu, prompt à réagir comme ils avaient pu le faire sur le premier Sonic, en découvrant les horribles images de la première modélisation du hérisson bleu à la sauce Hollywood.





All The Right Movies a ainsi déniché une vieille interview de Bob Hoskins où l'acteur britannique évoque son rôle de Mario dans l'adaptation sur grand écrit sortie en 1993.





BOB HOSKINS with a sobering thought after finding out the Super Mario Bros. (1993) film was based on a video game. pic.twitter.com/UiP3KtOFVI — All The Right Movies (@ATRightMovies) August 16, 2022

Je ne savais même pas qu'il s'agissait d'un jeu, déclare Hoskins, déconcerté, à son interlocuteur. Ce sont mes enfants qui me l'ont dit. Ils m'ont demandé quel serait ton prochain film, et j'ai répondu : Super Mario Bros.

Oh, c'est le jeu !



Oh, oh, quoi ?



Ouais, ici, et ça c'est toi !



Et j'ai vu cette chose sauter de haut en bas et j'ai pensé [pause], 'Je jouais au Roi Lear'.

Cette référence au Roi Lear, c'est une manière de se dire qu'après avoir joué un tel personnage classique, participé à des représentations d'Othello et de Roméo et Juliette, remporté un Golden Globe, un Emmy, un BAFTA et un prix du meilleur acteur à Cannes, avoir brillé dans le rôle de J. Edgar Hoover dans Nixon, être fantastique dans le rôle de George dans Mona Lisa et illuminé l'écran dans The Long Good Friday, il devenait cette fois un plombier habillé de rouge d'un jeu vidéo, qui sautait en l'air pour récupérer des pièces. Mise en abîme sur sa carrière d'acteur en quelque sorte, en se demandant comment son agent avait pu lui proposer un tel rôle dans un film dont le résultat était épouvantable à presque tous les niveaux.







Voir Mario manier une arme devant des créatures grotesques, cela n'avait aucun sens. Heureusement que depuis, avec les lapins crétins, Mario a pu dégainer avec plus de classe un nouvel armement.

Dire que sa covedette John Leguizamo, dans le rôle de Luigi, avait déclaré que le film avait innové à l'époque. Mais attention, ne nous moquons pas de John Leguizamo qui a su bien rebondir malgré la déconfiture du film, car ses propos prennent pleinement leur sens quand on connait leur contexte.





John Leguizamo, à l'affiche du film d'animation Encanto de Disney, avait indiqué en janvier 2022 comment le manque de représentation des personnes latino-américaines dans le cinéma hollywoodien à l'époque avait affecté sa façon de travailler. Le comédien de 57 ans expliquait ainsi dans Vanity Fair qu'il avait dû éviter de bronzer pour pouvoir conserver une peau claire et obtenir des rôles dans des films.





Je suis resté à l'écart du soleil pour travailler. Je n'ai pas voulu m'exposer au soleil pendant des années. Je l'ai fait consciemment, parce que ça me permettait de travailler. Tous les Latinos qui sont arrivés où j'en suis avaient la peau claire. Qu'est-il arrivé à tous les Afro-Latinos et à la majorité des Latinos indigènes ? Ils n'ont tout simplement pas eu leur chance. Donc, il y a beaucoup de choses que nous devons régler à Hollywood, et que nous devons réparer, et que nous devons dénoncer, et que nous devons faire entendre, relate-t-il.





On se doute qu'en période de vache maigre à vouloir décrocher des rôles malgré son appartenance latino-américaines, dans les années 90, on était prêt à effectuer toutes les promotions en faisant le dos rond et en attendant des jours meilleurs.