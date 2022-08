Petit Dej PN du samedi 20 aout 2022 : Jack Move, Ninja JaJaMaru la totale, carton pour Cult of the Lamb, TAIKO NO TATSUJIN: Rhythm Festival

Le président de Nippon Ichi Software, Sohei Niikawa, démissionne, Monsieur Koichi Kitazumi prend la relève

Quant à NIS America, filiale de Nippon Ichi Software, la société établira un contrat de consultation avec Niikawa jusqu'à ce que ses anciennes fonctions soient correctement transférées.





Quoi de neuf au niveau de la mise à jour du NIntendo Switch Online section N64 ?

La bibliothèque N64 du Nintendo Switch Online a été mise il y a a quelques jours et nous avons déjà abondamment aborder l'arrivée de Wave Race 64. Mais ce n'est pas la seule nouveauté.





Les informations plus précise autour de la mise à jour nous provienne de OatmealDome, qui s'est spécialisé dans l'étude du code de tout ce qui touche Nintendo (dataminage), cela nous permet de découvrir divers petits ajustements.





- Wave Race 64 a été ajouté.

- Les versions NTSC, allemandes et françaises PAL de Pokemon Puzzle League ont vu leurs paramètres de rendu ajustés (les paramètres liés au framebuffer de couleur ont été supprimés).

- Le triage a été ajusté pour placer les versions PAL après les versions NTSC.



Au Japon, d'autres changements ont été apportés. Notamment, il semble que les publicités Fanta aient été supprimées dans Wave Race 64.



LuigiBlood, utilisateur de Dataminer et de Nintendo Life, nous donne un peu plus de détails :



N64 Switch Online 2.6.0 :

- Pokémon Puzzle League a vu sa configuration supprimée et ses PCB et NRO mis à jour (code recompilé). Probablement un correctif pour quelque chose.

- Custom Robo V2 a mis à jour le PCB et le NRO.

- Wave Race 64 Rumble Pak (Japon) a remplacé les publicités Fanta par le logo Nintendo 64.









Cult of the Lamb dépasse déjà le million de ventes Joli succès dès sa première semaine de sortie. Cult of the Lamb a vendu un million d'unités dans le monde entier au cours de sa première semaine de sortie, ont annoncé l'éditeur Devolver Digital et le développeur Massive Monster, le jeu d'action roguelike ayant été lancé sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Steam le 11 août.



Voici le communiqué de presse divertissant qui a annoncé cette étape importante :



Voici le communiqué de presse divertissant qui a annoncé cette étape importante :

Ô Agneau, glorieux et majestueux, euphoriques sommes-nous, tes 1 million de fidèles, à nous prélasser dans la parole de Celui qui attend.Le développeur charismatique Massive Monster et ses fidèles de Devolver Digital sont ravis d'annoncer que la congrégation impie de Cult of the Lamb s'est agrandie, avec plus d'un million de fidèles convertis au cours de sa première semaine de vente.L'arrivée de Cult of the Lamb a été précédée d'un accueil critique enthousiaste, qui a gravé les sentiments positifs dans les annales de l'histoire du jeu vidéo, mais Lo, la communauté fidèle a parlé de problèmes et de toutes sortes de choses diaboliques qui doivent être éliminées. Massive Monster est à l'écoute. En s'engageant activement auprès de leur fidèle communauté, les développeurs travaillent d'arrache-pied à la préparation d'une multitude de correctifs, d'améliorations et de mises à jour générales qui, ils l'espèrent, continueront à répandre la positivité dans le pays. Les adeptes qui souhaitent faire part de leurs commentaires peuvent le faire via cette cabine de confession publique.Un grand merci à tous ceux qui sont devenus des fidèles au cours de ces sept derniers jours. L'équipe se réjouit de ce que l'avenir nous réserve et partagera bientôt une feuille de route pour les mises à jour en l'honneur de Celui qui attend.



Cult of the Lamb - Accolades Trailer 20/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Jack Move sera lancé le 8 septembre sur PC et le 20 septembre sur PS4, Xbox One et Switch. Quelques informations autour d'un RPG au tour par tour qui vient d'être annoncé par son développeur So Romantic et son éditeur HypeTrain Digital.



Jack Move est un JRPG qui propose un mélange unique de narration cyberpunk grinçante, de batailles au tour par tour et d'un magnifique pixel art moderne. Vous incarnez Noa, une hackeuse vigilante qui se retrouve plongée dans un monde de meurtres, d'enlèvements et de recherches obscures après la disparition de son père.

Histoire

Endossez le rôle de Noa, une jeune pirate informatique de Bright Town. Alors que la méga-corporation Monomind enlève son père, Noa n'a d'autre choix que de le retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Aidez-la à retrouver son père ! Noa ne sera pas seule dans son voyage. Elle sera aidée par son meilleur ami et planificateur tactique, Ryder, ainsi que par son oncle buveur de Martini et ex-espion d'entreprise, Guin Blakely.

Batailles dans le cyberespace

Jack Move propose des batailles au tour par tour magnifiquement animées, passionnantes et tactiques. Personnalisez le logiciel de votre Cyber Deck pour changer de rôle en plein combat, en équilibrant l'attaque, la défense et les buffs. Le choix du logiciel que vous chargez pendant la bataille est la clé de la victoire ! Les mises à niveau matérielles peuvent vous aider à améliorer vos statistiques, à augmenter le nombre de logiciels que vous pouvez installer ou à donner des capacités supplémentaires à Noa.

Caractéristiques principales - Un superbe pixel art "Hi-Bit" inspiré des RPG rétro et amélioré par des techniques modernes.

- Combattez vos ennemis dans le cyberespace. Démolissez-les en utilisant une multitude de logiciels de piratage.

- Explorez le monde dangereux de Monocity-1 et éliminez Monomind, la méga-société maléfique qui le contrôle.

- Incarnez Noa Solares, une pirate informatique insolente qui veut sauver son père et le monde.

- Combattez votre chemin à travers un tas de donjons remplis de toutes sortes de méchancetés cyberpunk. Des punks de rue, des gangsters, des milices d'entreprise, des agents des services secrets et d'horribles cyber-expériences qui ont mal tourné se battront tous contre vous !





Un programme sur le papier très intéressant donc voici la bande-annonce :





Jack Move - Official Animated Release Date Trailer 20/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Vous pouvez découvrir la démo Jouer à Jack Move: I.C.E. Breaker sur PC Steam ici, qui fait l'unanimité autour de la qualité du jeu. Une future pépite à surveiller avec la plus grande attention !





Trois collections de titres Ninja JaJaMaru arrivent sur PS4 et Switch en Occident ININ Games sortira trois collections Ninja JaJaMaru sur PlayStation 4 et Switch en 2023 à l'ouest, a annoncé la société : à la fois sous forme physique et sur l'eShop :



- Ninja JaJaMaru : The Great Yokai Battle - Deluxe Edition (eShop et physique),

- Ninja JaJaMaru : The Lost RPGs (eShop uniquement)



- JaJaMaru : Legendary Ninja Collection (eShop, une édition physique sera proposée via Strictly Limited Games).







Ninja JaJamaru-kun est une série de jeux vidéo créée par Ryuichi Nishizawa chez UPL Corporation avant d'être reprise par Hamster Corporation et Jaleco. Les jeux de la série mêlent plates-formes et action. Ils mettent en scène Ninja-kun (aussi appelé Taro ou Maru), un petit ninja vêtu de rouge. Ses premières aventures remontent en 1984 sur Arcade et de très nombreux titres sont sortis jusqu'en 2013 avant de revenir récemment. La franchise a même bénéficié d'une adaptation sous forme de comédie musicale au Japon.





Regardons dans le détail le contenu de ces 3 collections à sortir :







Ninja JaJaMaru : La Grande Bataille des Yokais - Edition Deluxe

Ninja JaJaMaru : The Great Yokai Battle - Deluxe Edition est le jeu indispensable pour tous ceux qui aiment la franchise emblématique Jump & Run ou qui veulent s'y plonger pour la toute première fois. S'ajoutant à l'incroyable collection de City Connection, qui n'est sortie qu'au Japon, cette compilation se compose de six classiques de la franchise couvrant plusieurs décennies et plateformes.

En commençant par le jeu original Ninja JaJaMaru-kun (1985, NES), en passant par Super Ninja-Kid (1994, SNES), jusqu'au tout nouveau jeu 2022 Ninja JaJaMaru : The Great Yokai Battle, les joueurs du monde entier peuvent enfin découvrir certains de ces classiques pour la toute première fois, restaurés à leur gloire et incluant des fonctionnalités supplémentaires. En plus de cela, ININ Games a inclus quelque chose de complètement nouveau dans cette collection : Une colorisation du titre de 1990 du Game Boy, Oira JaJaMaru ! Sekai Daibouken de 1990 que vous pouvez jouer sur les consoles modernes. Voici le contenu de Ninja JaJaMaru : The Great Yokai Battle - Deluxe Edition : Voici le contenu de Ninja JaJaMaru : The Great Yokai Battle - Deluxe Edition :







- JaJaMaru' no Daibouken (1986, Famicom/NES)

- Oira JaJaMaru ! Sekai Daibouken (1990, Game Boy)

- Ninja JaJaMaru - Gingadaisakusen (1991, Famicom/NES)

- Super Ninja-kid (1994, Super Famicom/SNES)

- Ninja JaJaMaru : La grande bataille de Yokai (2022)



Ninja JaJaMaru : The Lost RPGs

Outre cette collection de classiques du genre, ININ Games publiera également Ninja JaJaMaru : The Lost RPGs, un ensemble de deux RPG de la franchise qui ne sont jamais sortis en dehors du Japon. Pour la toute première fois, les fans occidentaux auront la chance de jouer à Ninja JaJaMaru : Ninpouchou et Ninja JaJaMaru : Gekimaden - Maboroshi no Kinmajou, entièrement localisés en anglais ! Ninja JaJaMaru : The Lost RPGs sera disponible uniquement sur l'eShop. Ninja JaJaMaru : The Lost RPGs est composé des titres suivants :

- Ninja JaJaMaru : Ninpouchou (1989, Famicom/NES)

- Ninja JaJaMaru : Gekimaden - Maboroshi no Kinmajou (1990, Famicom/NES)



JaJaMaru : Legendary Ninja Collection

La troisième et dernière collection ne sera disponible que sur l'eShop (ou alors en physique via Strictly Limited Games) et constitue le meilleur choix pour tous les fans de la franchise qui veulent avoir une vue d'ensemble. JaJaMaru : Legendary Ninja Collection comprend tous les titres des collections précédemment mentionnées et sortira sur PlayStation 4 et Switch.

Les jeux suivants sont inclus dans la JaJaMaru : Legendary Ninja Collection :



- Ninja JaJaMaru-kun (1985, Famicom/NES)

- JaJaMaru no Daibouken (1986, Famicom/NES)

- Ninja JaJaMaru : Ninpouchou (1989, Famicom/NES)

- Ninja JaJaMaru : Gekimaden - Maboroshi no Kinmajou (1990, Famicom/NES)

- Oira JaJaMaru ! Sekai Daibouken (1990, Game Boy)

- Ninja JaJaMaru - Gingadaisakusen (1991, Famicom/NES)

- Super Ninja-kid (1994, Super Famicom/SNES)

- Ninja JaJaMaru : La grande bataille de Yokai (2022)



Une collection physique exclusive pour les passionnés de jeux rétro et des cartouches compatibles avec les consoles rétro.



Pour les collectionneurs qui aimeraient tenir tous ces jeux Ninja JaJaMaru dans leurs mains, Strictly Limited Games créera des éditions exclusives et limitées de la JaJaMaru : Legendary Ninja Collection. Outre tous les titres, cette collection, disponible exclusivement via Strictly Limited Games, comprendra plusieurs objets de collection physiques qui ne peuvent être achetés nulle part ailleurs. Rendez-vous cette nuit à minuit pour le lancement des précommandes via le site de Strictly Limited Games





Taiko no Tatsujin : Rhythm Festival va vous faire tambouriner le 14 octobre Bandai Namco a publié un nouveau trailer pour Taiko no Tatsujin : Rhythm Festival présentant les différents modes de jeu.



Faites un tour dans la ville animée d'Omiko City avec les guides touristiques DON-chan et Kumo-Kyun pour voir comment Taiko no Tatsujin : Rhythm Festival permet aux joueurs de jouer du tambour au rythme de leur propre cœur. Visitez le sanctuaire du tonnerre pour jouer au mode Taiko original et au nouveau mode Concierge - Support d'amélioration, où les joueurs peuvent maîtriser les sections les plus difficiles des chansons. Rassemblez les membres de votre groupe dans des jeux de fête à Taiko Land, où jusqu'à quatre joueurs peuvent s'affronter en "couch co-op" en jouant des parties différentes de chansons ou affronter un autre joueur avec leurs jouets sélectionnés à la main dans le mode unique et coloré Great Drum Toy War. Mettez vos compétences au service d'une tournée mondiale à Dondoko Town, en affrontant des joueurs du monde entier pour devenir un maître du Taiko.

Dans Taiko no Tatsujin : Rhythm Festival, les joueurs affineront leurs talents de batteur à travers 76 chansons, en choisissant entre le contrôle par mouvement, le contrôle tactile ou les boutons, et personnaliseront leur expérience en gagnant des Don Coins au fil du jeu. Le jeu sera le premier titre de la série à proposer le Taiko Music Pass, qui donne aux joueurs l'accès à un catalogue de plus de 500 chansons, ainsi qu'à des mises à jour mensuelles ajoutant de nouvelles chansons.

Taiko no Tatsujin : Rhythm Festival est attendu sur Switch le 22 septembre au Japon, le 23 septembre en Amérique et le 14 octobre en Europe.



TAIKO NO TATSUJIN: Rhythm Festival - Game Modes Trailer 20/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube









Nous avons appris que M. Sohei Niikawa a démissionné de son poste de président de Nippon Ichi Software pour des raisons personnelles, et le président du conseil d'administration, Koichi Kitazumi, a pris sa place pour cumuler les deux casquettes à partir du 19 août 2022.M Kitazumi a rejoint Nippon Ichi Software en tant que directeur représentatif lors de sa création en juillet 1993, puis est devenu président et directeur exécutif en juillet 2009, et président du conseil d'administration en juin 2016. Il possède 480 000 actions de la société.