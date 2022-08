La Mega Drive Mini 2 arrive le 27 octobre en France

Welcome To The Next Level!



MEGA happy to confirm Mega Drive Mini 2 (Europe) arrives on October 27th, same day as Genesis Mini 2 (NA)!



Here's the full list of 60 (+1) games, including all-new ports, previously unreleased, and SEGA CD titles!#SEGA #GenesisMini2 #MegaDriveMini2 pic.twitter.com/bBuFCWO8Nm — SEGA (@SEGA) August 19, 2022

Si Nintendo a pour le moment arrêté de réadapter ses consoles rétro en versions miniatures, SEGA continue sur sa lancée et une nouvelle console arrivera cet automne partout dans le monde.SEGA a, en effet, annoncé l'arrivée de la Mega Drive Mini 2 en Europe le 27 octobre prochain, soit la même date de sortie qu'au Japon et en Amérique du Nord où la console sera appelée Genesis Mini 2.Au programme : plus de 60 jeux Mega Drive mais aussi des jeux SEGA CD, dont certains ne sont jamais sortis en Europe. Voici la vidéo présentant les titres qui seront inclus :Des titres de tous les genres seront de la partie et les joueurs de l'époque seront sans doute ravis de retrouver leurs jeux favoris. Citons notamment Sonic 3D Blast, Super Street Fighter 2: The New Challengers, Virtua Racing et The Ninja Warriors.Les précommandes ouvriront courant septembre et le prix devrait avoisiner les 99 euros. SEGA a d'ores et déjà prévenu que les stocks seront relativement faibles, du fait de la rupture mondiale des semi-conducteurs.