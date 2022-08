Nintendo soigne l'arrivée de Splatoon 3 au Japon en prenant bien en main les nouveaux joueurs via une longue vidéo du nouveau jeu, que nous avions diffusée.



Cette vidéo présentait les tenants et aboutissants de Splatoon en général, en prenant Splatoon 3 comme base. Les détails sont partagés sur les éléments de base du gameplay, les mécanismes, les personnages, et plus encore. Le site officiel japonais peut être consulté ici