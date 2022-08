NASCAR Rivals est annoncé sur Switch, lancement eShop et physique le 14 octobre 2022

Il faut croire que NASCAR Heat Ultimate Edition+ sur Switch a été un bon succès de vente pour son développeur et éditeur Motorsport Games puisqu'une suite a été mise en chantier et se nommera Nascar Rivals. Un titre qui sera exclusif à la console Switch, coutera 49,99 $ et sera disponible le 14 octobre 2022, à la fois en version physique et sur l'eShop.





Les précommandes commenceront le 24 août, date où les premières images de gameplay seront partagées. Découvrez la bande-annonce ci-dessus et les détails supplémentaires sur NASCAR Rivals ci-dessous via le communiqué de presse.



NASCAR Rivals | Announcement Trailer 20/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

NASCAR Rivals est la dernière expérience de course de Motorsport Games qui va à la rencontre des fans là où ils se trouvent, en donnant aux pilotes réels et aux fans de NASCAR la possibilité de se déplacer, a déclaré Dmitry Kozko, PDG de Motorsport Games. Alors que nous continuons à travailler aux côtés de NASCAR pour développer sa franchise de jeux, nous sommes ravis de donner aux joueurs la possibilité de se surpasser sur la piste où qu'ils soient grâce à la portabilité de la Switch.

Les joueurs ont la possibilité de concourir et de faire la course dans une variété de modes différents dans NASCAR Rivals, avec quelque chose pour tout le monde. Le mode "Race Now" permet aux joueurs de sélectionner n'importe quel pilote/équipe et de courir sur n'importe quel circuit des NASCAR Cup Series 2022. Le mode "Carrière" donne aux joueurs la possibilité de créer leur propre héritage dans le sport en rejoignant une équipe existante ou en créant leur propre équipe, tout en personnalisant leur pilote. Les "Défis" mettent les joueurs face à des scénarios inspirés d'événements réels sur circuit pour voir s'ils ont ce qu'il faut pour relever le défi.

NASCAR Rivals permet de trouver des rivaux sur le circuit ou en déplacement grâce à plusieurs fonctions "Multijoueur" qui offrent aux utilisateurs de nombreuses options pour défier les autres sur le circuit. Les joueurs peuvent affronter leurs amis à l'aide des consoles Nintendo Switch Joy Cons en mode "écran partagé" ou affronter 15 autres joueurs dans le monde entier grâce à la fonction "Multijoueur" en ligne. La nouveauté du jeu est la fonction " Multijoueur local ", qui permet aux joueurs d'affronter jusqu'à sept autres joueurs sur un réseau local.

Le dernier jeu Nintendo Switch de Motorsport Games offrira aux pilotes la possibilité de créer des schémas personnalisés et uniques en utilisant la " cabine de peinture " améliorée, qui offre aux fans une multitude d'options de personnalisation. Des avatars de pilotes uniques peuvent également être créés avec une variété d'apparences, de logos de sponsors et plus encore.

NASCAR Rivals a été développé par Motorsport Games pour permettre aux fans de vivre pleinement l'intensité et les frissons de la NASCAR grâce à une accessibilité accrue sur la console portable Switch de Nintendo. Les fans ont désormais la possibilité d'emporter NASCAR avec eux et de se mesurer à leurs rivaux partout où ils vont, que ce soit sur le circuit, à la maison et partout ailleurs.

Source : PR