Nintendo Switch Online : des icônes Super Mario Odyssey et Animal Crossing: New Horizons pour bien commencer novembre

Le mois de novembre s'annonce chargé sur Nintendo Switch comme vous le montre notre calendrier des sorties à venir Pour bien commencer le mois, concentrons nous aujourd'hui sur les nouveautés qui attendent les abonnés au service Nintendo Switch Online qui permet de jouer aux jeux Nintendo Switch en ligne et de profiter d'un catalogue de plusieurs dizaines de jeux rétros.Mais ce n'est pas tout ! Depuis le début de l'année 2022, les abonnés peuvent aussi réaliser différentes missions pour acquérir quelques points platine avec lesquels acheter de quoi se fabriquer sa propre image de joueur sur Nintendo Switch.Toutes les semaines, de nouvelles icônes sont ainsi possibles et en ce mois de novembre, deux nouvelles vagues de jeu sont disponibles : Super Mario Odyssey et Animal Crossing: New Horizons.Du côté de Super Mario Odyssey, certaines icônes sont exclusives tandis que d'autres ont déjà été disponibles par le passé.Pour Animal Crossing: New Horizons, la sélection est 100% inédite puisqu'il s'agit des personnages fêtant leur anniversaire durant le mois de novembre !Plusieurs centaines de points platine seront nécessaires pour acquérir tous les éléments proposés ce mois-ci, attention donc à vos économies !