Qu'attendre de cette édition 2022 de la Paris Games Week ?

La Paris Games Week fait son retour, et place son édition 2022 sous un signe évocateur : « RESTART » ! Et pour cause : c’est un redémarrage à plus d’un titre, puisqu’au-delà du retour du salon en lui-même, l’industrie du jeu vidéo a beaucoup évolué depuis 2019. Le jeu vidéo était déjà l’un des premiers loisirs numériques des Français : la période que nous venons de vivre, marquée par les confinements et le besoin d’évasion, a renforcé sa position en tant que média privilégié des jeunes, mais aussi de toute la famille.

Fidèle à l’esprit qui l’anime depuis 2010, la Paris Games Week promet d’être, cette année encore, la vitrine du jeu vidéo. La vitrine de ce média toujours plus fédérateur, toujours plus apprécié par-delà les générations, les genres et les classes sociales. La vitrine de ce terrain fertile que représente la France pour le jeu vidéo, forte de son écosystème structuré, foisonnant et talentueux, des plus gros éditeurs jusqu’aux studios indépendants.

La Paris Games Week est heureuse d’ouvrir à nouveau ses portes au plus grand nombre : aux enfants et aux familles, aux gameurs et aux gameuses, aux joueurs occasionnels et aux hardcore gamers. Toutes et tous pourront y expérimenter le jeu vidéo sous toutes ses formes, et célébrer ce média incontournable et intergénérationnel, dans une ambiance conviviale et festive.

Du beau monde sur le salon

Bandai Namco

Capcom

Made in France

PLAION et ses partenaires SEGA et KOEI TECMO

Playstation

Ubisoft

Xbox

Le temps fort des symphonies des jeux vidéo

Et Nintendo ?

E-Sport : Une Paris Games Week qui monte en puissance

La Paris Games Week a pour ambition d’être « la vitrine du jeu vidéo » sous toutes ses formes ; et quelle meilleure vitrine que l’esport ? Cette discipline donne à voir le meilleur du média vidéoludique : qualité des créations, jeu d’équipe, compétences extrêmes, et force des communautés de fans. Et comme le jeu vidéo, l’esport, professionnel ou amateur, est une activité populaire, qui intéresse 10,8 millions des internautes de 15 ans et plus[1] (+1,4 millions par rapport à 2021).

LA PGW DES GAMERS ET DES RÉTROGAMERS

Les collectionneurs et amateurs de cosplay auront de quoi se réjouir !

Apprendre à vivre ensemble

Le poids du marché du jeu vidéo en 2021.
La Fnac, l'enseigne britannique JD Sports et Yogibo LLC (fabricant et détaillant de meubles anglais) seront présentes. Tik Tok sera le partenaire officiel de cette Paris Games Week. Tik Tok sera le partenaire officiel de cette Paris Games Week.Au niveau du programme, nous avons un calendrier assez fourni :L’éditeur Bandai Namco proposera aux visiteurs de jouer en avant-première à certains des titres les plus attendus de son catalogue, comme le jeu d’horreur narratif The Dark Pictures : The Devil In Me, prévu pour le 18 novembre 2022 ; mais aussi le RPG One Piece Odyssey ou le jeu de gestion Park Beyond, prévus pour 2023.Pour les plus petits, l’éditeur présentera les jeux Paw Patrol, La Pat’Patrouille Grand Prix et Lego Brawls, déjà sortis.Pour marquer son grand retour à la Paris Games Week, l’éditeur Capcom mettra à la disposition des joueurs, sur le stand PLAION et sur l’espace PlayStation, la version jouable la plus récente du jeu de combat Street Fighter 6, dont la sortie est prévue pour 2023.Les jeux de la scène vidéoludique française s’illustreront également sur le stand Jeux Made in France, avec des versions jouables de titres très attendus, comme le jeu d’aventure A Plague Tale: Requiem (Focus Entertainment), sorti le 18 octobre 2022 dont on espère avoir sur place quelques informations concernant l'important bug touchant la gestion Cloud de son portage Switch, et le roguelite Endless Dungeon (Sega), prévu pour 2023 ; ou des productions indépendantes comme le jeu de puzzle narratif How To Say Goodbye (Arte France), sorti le 3 novembre 2022, ou le jeu d’aventure horrifique Decarnation (Shiro Unlimited), prévu pour 2023.Sur le stand PGW Junior, Microids proposera une version jouable de son jeu d’aventure et d’action Astérix & Obélix XXXL : Le bélier d’Hibernie, sorti le 27 octobre 2022, et de son jeu de course Schtroumpfs Kart, prévu pour le 15 novembre 2022.PLAION et ses partenaires SEGA et KOEI TECMO présenteront, sur leur stand commun, des titres tels que Let’s Sing 2023 Hits français et internationaux, prévu pour le 15 novembre 2022, Goat Simulator 3, prévu pour le 17 novembre 2022, Gungrave G.O.R.E, prévu pour le 22 novembre 2022 ou encore Wo Long: Fallen Dynasty, prévu pour 2023.Jouables pour la première fois en France, les jeux Sonic Frontiers et Like a Dragon Ishin!, respectivement prévus pour le 8 novembre 2022 et le 23 février 2023, s’illustreront également sur cet espace.En plus de faire découvrir les jeux de l’abonnement PlayStation Plus sur des bornes PS5, et de dédier un espace expérientiel au jeu God of War: Ragnarök, prévu le 9 novembre 2022, le stand PlayStation permettra de tester les jeux d’action-RPG CRISIS CORE-FINAL FANTASY VII- REUNION, prévu pour le 13 décembre 2022, et Forspoken, prévu pour 2023 de Square Enix. Tous deux seront jouables pour la première fois en France.Ubisoft proposera une expérience autour du jeu Skull & Bones, attendu pour mars 2023, et permettra de tester manette en main Mario+The Lapins Crétins Sparks of Hope, sorti le 20 octobre 2022. L’éditeur présentera également en exclusivité à la PGW, Just Dance 2023 Edition, prévu pour le 22 novembre 2022.Sur le stand PGW Junior, les visiteurs pourront également tester The Lapins Crétins : Party of Legends, Monopoly Madness et Adibou, déjà sortis.Xbox mettra en avant les nombreuses productions disponibles sur son offre d’abonnement Xbox Game Pass, comme le jeu français Microsoft Flight Simulator, et certains titres à venir qui seront disponibles « day-one » sur le service. Parmi eux, le jeu vidéo d’aventure Pentiment, développé par Obsidian, prévu pour le 15 novembre 2022.En partenariat avec France Télévisions, la scène PGW avec la Fnac diffusera également La Symphonie des Jeux Vidéo aux Chorégies d’Orange : pour la première fois en France, l’univers de la musique classique et celui des jeux vidéo sont réunis pour la télévision et permettent d’entendre les pages musicales les plus emblématiques de 30 ans de jeux vidéo arrangés pour un orchestre symphonique. Le mur du théâtre antique d’Orange est le support idéal pour admirer les plus belles images des jeux des années 70 à l’époqueactuelle.Découvrez ou redécouvrez ce spectacle sur la Scène PGW avec la Fnac, en intégralité le 1er novembre à 20 h 35, le mercredi 2 novembre à 12 h 30, le jeudi 3 novembre à 10 h 20, et le vendredi 4 novembre à 12 h 20 ; et sous la forme d’extraits courts tout au long de la semaine.Nintendo présente de nombreux jeux « tous publics » sur son stand, et une sélection de la ludothèque de la Nintendo Switch sur la PGW Junior, dont les titres Kirby et le monde oublié, Animal Crossing: New Horizons, Mario Strikers: Battle League Football, Nintendo Switch Sports et Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch.Pour les visiteurs de l’espace PGW Junior, Bandai Namco propose plusieurs jeux pour les familles, dont certains jouables jusqu’à 4 : parmi eux, on compte les titres Paw Patrol, La Pat’Patrouille : Grand Prix, Lego Brawls, DreamWorks Dragons : Légendes des Neuf Royaumes, My Little Pony : Aventure à la Baie de Port-poney et DC Krypto Super-Chien: Les aventures de Krypto et Ace sur Nintendo Switch.Square Enix présente les jeux Kingdom Hearts –The Story so Far– et Kingdom Hearts: Melody of Memory sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.Ubisoft y propose de tester les jeux The Lapins Crétins : Party of Legends et Monopoly Madness sur Nintendo Switch. Sur le stand de l’éditeur, vingt-quatre bornes Switch sont également dédiées au jeu Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope, sorti le 20 octobre.Cette année, l’esport est de nouveau au cœur de la Paris Games Week, avec en premier lieu une compétition majeure à découvrir en direct du salon : les deux demi-finales de la première édition de la Coupe de France de League of Legends se déroulent sur la Scène PGW Fnac,les samedi 5 et dimanche 6 novembre, de 10h30 à 15h.La startup française EVA (Esports Virtual Arena) est de nouveau présente à la PGW. Avec EVA, les joueurs sont équipés, entre autres, d’un casque VR et d’une arme factice connectée, pour s’affronter au sein d’une arène virtuelle de 500 m2. Parmi les rendez-vous à ne pas manquer : les finales de la Coupe de France EVA, le vendredi 4 novembre 2022 en direct du stand PGW, mais aussi la nouvelle saison du jeu AFTER-H, en avant-première.Enfin, la France de l’esport étend ses frontières à d’autres pays du monde : concrétisation d’un partenariat historique entre les acteurs français et nigérians de l’esport, le stand France Esports x Nigeria de la PGW met en valeur le milieu esportif du Nigeria, un écosystème extrêmement dynamique et prometteur, en quête d’expertise internationale. Au programme : plusieurs tournois en présence de joueurs nigérians, sur les jeux FIFA 23 et Call of Duty Mobile.Rendez-vous sur la scène Ubisoft pour la finale de la Six Open Cup (sur le jeu Rainbow Six), le samedi 5 novembre de 9h à 13 h. Bandai Namco propose un espace tournoi avec desanimations autour de ses jeux de combat, dont Jojo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R, Dragon Ball FighterZ et Tekken 7, dont la finale du premier championnat national aura lieu le 12 novembre lors de l’Ultimate Fighting Arena, l’un des plus grands événements esportifs européens.ASUS Republic Of Gamers tient également la finale de la compétition Clash of Clans (FCC) sur le ROG Phone 6 Pro dans le cadre de ses ROG Masters.L’une des formations esport françaises les plus talentueuses, la Team Vitality, dispose de son propre stand sur le salon. Des joueurs et ambassadeurs de l’équipe sont présents pour rencontrer les fans et participer à diverses activations ; parmi eux : Corentin Chevrey aka « Rocky », Lucas Cuillerier aka « DaXe », Julian aka « GoB », Nicolas Frejavise aka «Nikof », Luka Perković aka « Perkz », Matyáš Orság aka «Carzzy », Yang-Bo Zhou aka « Bo », Alexander Spelda aka « Stuii », Santeri Sassi aka « BONECOLD » et Salah Barakataka « SALAH ».Enfin, l’esport intéresse les joueurs de tous les âges : c’est ce que démontre l’association Silver Geek, de retour à la Paris Games Week avec la Finale Nationale du Trophée des Séniors sur Wii Bowling, le jeudi 3 novembre de 11h20 à 12h50 (également à suivre sur la chaîne Twitch de l’association). Quatre équipes s’y affrontent, entièrement composées de joueurs et joueuses de 65 à 95 ans !La Paris Games Week accueille l’association MO5, qui œuvre depuis près de vingt ans à la préservation du patrimoine numérique. Ses membres passionnés s’emploient à conserver,restaurer et archiver des jeux et consoles de toutes générations. On vous conseille fortement d'aller leur rendre visite, lls le méritent grandement.Une vraie rétrospective de 50 ans d’histoire de jeu vidéo, qu’ils partagent avec les visiteurs de toutes les générations sur un espace de 350 m2. Chaque après-midi, le stand accueille différents invités, dont les créateurs de contenus Edward, Coffee, Jamirosystem, KeydeeGamerBoy, FFVIMan et Aruonotaku, tandis que des concours sont organisés avecde nombreux lots à gagner, sur une sélection de jeux rétro multijoueur.De nombreux défilés, rencontres et concours de cosplay sur toute la durée du salon. Un rendez-vous en particulier à ne pas manquer : la sélection Île-de-France de la Coupe de France de Cosplay, le dimanche 6 novembre sur la scène Xbox.Sur son stand, l’association Imagin’con proposera également un espace photo, où les visiteurs peuvent rencontrer et se faire photographier aux côtés d’une dizaine de figures du cosplay, de renommée nationale et européenne. L’association propose également sur son stand un atelier « do it yourself » où les visiteurs peuvent créer leurs propres costumes et accessoires de cosplay ; ainsi qu’un workshop « make-up » où ils découvrent les techniques de maquillage de leurs cosplayeurs favoris.Créée en 2017, l’association Women in Games France œuvre pour encourager et promouvoir la mixité dans l’industrie du jeu vidéo en France. Elle tient un stand tout au long de la Paris Games Week, situé dans l’espace Jeux Made in France. Les bénévoles de l’association y informent les jeunes filles et les femmes sur les métiers du jeu vidéo, et sensibilisent le public, les professionnels, les médias et les personnalités politiques aux enjeux de la mixité dans le secteur vidéoludique. Des créatrices de jeu vidéo sont notamment présentes, ou mises en avant à travers leurs productions ou des fiches explicatives exposées aux visiteursL’association CapGame, qui œuvre depuis 2013 pour la promotion des solutions d’accessibilité dans le jeu vidéo, est présente sur l’espace Jeux Made in France, pour promouvoir ces enjeux auprès du grand public, et faire connaître aux visiteurs en situation de handicap les moyens qui s’offrent à eux pour jouer : contrôleurs adaptés, options d’accessibilité dans les jeux…Également au sein de l’espace Jeux Made in France, l’association Respect Zone anime sur son stand des ateliers autour de la Charte de bonne conduite du visiteur, un document appelant toutes les personnes se rendant sur le salon au respect de toutes et tous. L’association sensibilise également les visiteurs au respect et à la sécurité sur les espaces numériques, et aux différents moyens de prévenir et de réagir à la violence et au harcèlement en ligne.