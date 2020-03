supports the ESA’s decision to cancel this year’s E3 to help protect the health and safety of everyone in our industry — our fans, our employees, our exhibitors and our longtime E3 partners.

C'est désormais officiel comme on vous l'annonçait plus tôt aujourd'hui : l'E3 2020 n'aura pas lieu à Los Angeles. Cependant on sait déjà que certains éditeurs maintiendront leur prise de parole en passant simplement au format vidéo. Oui, cette année on risque de n'avoir que des simili-Nintendo Direct.Et en parlant de Nintendo Direct, Nintendo n'a pas encore confirmé le maintien de son habituel Nintendo Treehouse, même si on imagine mal la firme ne pas en tenir un. En revanche, Nintendo a déclaré à Polygon que la compagnie soutenait la décision de l'ESA (Entertainment Software Association) d'annuler l'E3 de cette année et ce dans le but de protéger la santé et la sécurité de l'industrie (du jeu vidéo), des fans de la firme, des exposants et des partenaires de Nintendo à l'E3.Nintendo ayant une communication assez timide depuis ce début d'année 2020, on a un peu de mal à savoir si cela arrange la compagnie ou si cela contrarie un peu ses plans. On devrait être apprendre un peu plus assez vite au vue des dernières rumeurs