News Mario Kart Live Home Circuit (Switch)

Demain, faites de la place dans vos salons : Mario Kart Live: Home Circuit arrive dans le monde entier et s'annonce plutôt cool, on a hâte de mettre la main sur notre exemplaire pour en découvrir toute la saveur, demain ! Les animateurs de la Nintendo Minute de Nintendo of America, Kit et Krysta, s'en sont donnés à coeur joie dans cette nouvelle vidéo à découvrir ci-dessous :Même si le fait de devoir se retrouver chez ses amis pour jouer à plusieurs semble un peu étrange en cette période de crise sanitaire, il faut rappeler que Mario Kart Live: Home Circuit ne dispose pas d'un mode de jeu en ligne (c'est logique, puisque les courses sont créées dans un environnement réel comme votre chambre ou votre salon).Dans cette vidéo, on assiste d'abord à la création du circuit : les deux animateurs ont disposé des goodies Mario dans leur espace de jeu, recréant ici un tunnel, là en disposant des items pour décorer le circuit. Dans la seconde partie de la vidéo, ils font la course chacun leur tour (ils ne semblent pas avoir eu le budget pour acheter deux bundles du jeu, les pauvres lapins !) pour réaliser le meilleur temps possible sur le circuit en question.La durée du circuit est courte, environ 40 secondes par tour, et donc une course avec 3 tours ne dure pas plus de 2 minutes : il nous tarde de voir jusqu'où on peut aller en fonction de la taille de notre espace disponible, tout en rappelant que la communication entre le petit kart radioguidé et la Switch est limité à une distance relativement faible. Pas question, donc, de faire le tour de la Place Bellecour à Lyon, ou de la Tour Eiffel à Paris, même si ça pourrait donner des images absolument cool. Ajoutons à cela que Nintendo recommande de ne pas jouer à l'extérieur, et cette idée semble donc complètement saugrenue.Bref, plus que 24 heures avant la sortie de Mario Kart Live: Home Circuit sur Nintendo Switch, une nouvelle incursion de Nintendo dans le jouet vidéo qui, espérons-le pour la firme de Kyoto, sera couronnée de succès ! Nous sommes en tous cas très curieux de le découvrir bientôt !