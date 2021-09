[Nintendo Direct] Splatoon 3 éclabousse quelques nouveautés

Splatoon 3 - Le retour des mammifériens ? (Nintendo Switch) 24/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On le sait depuis février, alors que Splatoon avait l'honneur de clore le premier Nintendo en plus d'un an, la série se dotera d'un troisième opus en (seulement) 6 ans. Splatoon 3 a donc logiquement tracé sa route dans la diffusion de cette nuit où Nintendo est revenu sur les nouveautés du jeu à paraître en 2022 sur Switch.Comme il fallait s'y attendre une nouvelle couche d'armes - classiques et spéciales, qui semblent offrir une verticalité de mouvement assez inédite dans la série, s'est esquissée au travers d'un maelstrom de séquences de gameplay.Mais c'est surtout le mode histoire qui, prolongeant la formule (désormais classique) des deux premiers opus, s'est dévoilé.reviendra sur la disparition et - comme semble l'annoncer le son titre - la réapparition des êtres de poils sur la la s-planète décidément très (trop ?) marine des Inklings. Peut-on dès lors s'attendre à ce qu'un troisième type de combattant plonge dans des guerres de territoire ?Gageons que ce nouveau chapitre de l'histoire des Inklings, le mode étant plutôt anecdotique dans les deux précédent jeux, saura renouer avec les bonnes idées (et la difficulté) de l'Octo Expansion de Splatoon 2. Une chose est sûr tout le moins, les soeurs Calamazones, Ayo et Oli, passeront une tête à Cité-Clabousse - chef lieu d'une région chaotique et théâtre de Splatoon 3 - ce qui devrait aider les fans à patienter jusqu'à l'année prochaine !