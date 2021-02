News Bravely Default II (Switch)

Bravely Default II

BRAVELY DEFAULT II - Bande-annonce finale (Nintendo Switch) 18/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ghosts'N Goblins Resurrection

Ghosts 'n Goblins Resurrection - Announcement Trailer - Nintendo Switch 18/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

SaGa Frontier Remastered

SaGa Frontier Remastered | Announcement Trailer 18/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Apex Legends

Apex Legends Trailer | Nintendo Direct 18/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Annoncé lors des Game Awards édition 2019, Bravely Default II a pris un peu plus de temps que prévu pour débarquer sur Switch, mais nous y sommes presque ! Le RPG de Square Enix est prévu pour sortir le 26 février prochain.Si vous souhaitez vous y essayer, une démo est disponible sur le Nintendo eShop et pour attendre les quelques jours restant avant sa sortie, vous pouvez retrouver nos impressions sur la preview du jeu ici-même Cette année, Capcom revient sur ses classiques. En plus de Capcom Arcade Stadium , le studio prépare aussi le retour d’une série mythique : Ghosts’N Goblins.Le jeu est prévu pour sortir le 25 février et vous pouvez d’ores-et-déjà vous attendre à un nouveau PlayN ! sur notre chaîne YouTube d’ici la fin de la semaine prochaine.Le remaster de SaGa Frontier fait son petit bout de chemin. Annoncé il y a de cela un petit moment, le RPG de Square Enix (encore un, décidément !) se prépare pour son lancement le 15 avril prochain.Cela fait depuis juin qu’EA nous le promet, et nous sommes sur la dernière ligne droite avant sa sortie. Pour concurrencer Fortnite, Apex Legends débarquera sur Nintendo Switch le 09 mars prochain. Une date de sortie qui, on le rappelle, avait leaké plusieurs jours avant son annonce. Notez que les joueurs Switch bénéficieront d’un double XP durant les 15 jours suivants la sortie du jeu pour compenser le retard pris sur le battle pass de la saison en cours ayant débuté au début du mois.