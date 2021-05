News NEO: The World Ends with You (Switch)

C'était en 2007 que les possesseurs de Nintendo DS ont pu découvrir The World Ends With You, RPG atypique mais bourré d'originalité.





Malgré un passage discret dans nos contrés, la faute à une absence de localisation en Europe, le titre aura toutefois marqué ceux s'y étant plongé grâce à son esthétique stylisée, son gameplay exploitant ingénieusement son support, sa BO électrique et son cadre atypique puisque se déroulant dans un Shibuya contemporain.





Après une ressortie sur IOS et Android entre 2012 et 2014 et, surtout, un retour en 2018 dans un Final Remix controversé mais enfin pourvu d'une traduction française, les fans étaient en attente d'une véritable suites aux aventures de Neku et sa bande. Attente qui aura fini par payer suite à l'annonce par Square Enix de l'arrivée d'un nouvel opus nommé NEO : The World Ends With You.





C'est ce vendredi 14 mai qu'une vidéo inattendue nous présente non seulement l'intro du titre mais aussi sa date de sortie. C'est donc le 27 juillet 2021 que nous pourrons nous (re)plonger dans l'univers fashion de Shibuya sur nos Nintendo Switch.







SI vous voulez vous faire une idée de l'identité visuelle et audio si particulière de la série, voici l'intro de NEO : The World Ends With You :







NEO: The World Ends with You - Opening Movie - Nintendo Switch 16/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube





Source : My Nintendo News