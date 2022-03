My Nintendo : deux attache-câbles Pokémon disponibles

La boutique My Nintendo se remplit doucement mais sûrement. Cette semaine, ce sont deux attaches-cables qui ont été ajoutés pour les membres du service de fidélité My Nintendo.Deux attaches-câbles qui rendent hommage à deux jeux Pokémon sur Nintendo Switch : Légendes Pokémon Arceus et Pokémon Let's GO Pikachu & Evoli.Les deux produits (deux lots de 2 attache-câbles) sont disponibles en échange de 400 points Platines chacun. Il ne vous faudra ensuite payer que les frais de port, soit 6,99 €.Rendez-vous sur le service My Nintendo pour vous procurer ces produits exclusifs !