Des missions et récompenses ajoutées au Nintendo Switch Online

Avez-vous remarqué qu'en vous connectant à votre Nintendo Switch Online, une récente mise à jour avait apporté un nouvel onglet sur la gauche de votre écran. La Switch ne permettant pas d'effectuer des captures d'écran de ces pages pour le moment, on est passé par le système B. Nous avons donc l'onglet Missions et récompenses, avec des offres qui vont être mise à jour régulièrement.





Pour le moment, deux offres sont actives. La première autour de Super Mario Odyssey et la seconde autour d'Animal Crossing.

Vous pouvez désormais gagner des points de platine My Nintendo™** en utilisant le service Nintendo Switch Online. Vous pouvez ensuite échanger vos points de platine contre des récompenses exclusives, notamment des éléments d'icône que vous pouvez utiliser pour créer un nouveau look pour votre icône utilisateur !





Missions exclusives

Visitez la nouvelle section Missions et Récompenses de l'application Nintendo Switch Online sur votre console Nintendo Switch. Vous y trouverez une liste de missions que vous pouvez remplir simplement en faisant des choses que vous faites probablement déjà avec votre abonnement au Nintendo Switch Online, comme jouer en ligne ou essayer la bibliothèque de jeux classiques.



Des récompenses amusantes

Après avoir accompli l'une de ces missions, il vous suffit de retourner sur l'application Nintendo Switch Online pour récupérer vos points de platine, que vous pouvez échanger contre des fonds d'écran numériques, des objets physiques de la boutique My Nintendo Store et de nouveaux éléments d'icône exclusifs aux membres que vous pouvez rassembler et assembler pour créer une nouvelle icône utilisateur.













Voici les éléments d'icône !

L'une des nouvelles fonctionnalités de la dernière mise à jour de l'application Nintendo Switch Online est la possibilité d'échanger des Points de Platine contre des éléments pour votre icône utilisateur. Vous pouvez obtenir des cadres, des personnages ou des éléments d'arrière-plan pour créer votre propre icône utilisateur qui pourra être vue par les autres joueurs Nintendo Switch lorsque vous êtes en ligne. Chaque mois aura un thème différent et les éléments de l'icône seront renouvelés chaque semaine, alors n'oubliez pas de consulter l'application Nintendo Switch Online sur votre console Nintendo Switch pour ne rien manquer !







Un ajout amusant et on regrette quelque peu que Nintendo France n'est pas encore communiqué sur cet aspect. Pour Super Mario Odyssey, dépêchez-vous car il ne reste que 6 jours. Pour Animal Crossing vous avez jusqu'au 5 avril pour récupérer les personnages de mars. La mise à jour des récompenses se modifiera chaque mardi, à surveillez donc ! On se doute que certains collectionneurs vont avoir de quoi s'occuper dans les prochains jours !