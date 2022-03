L'intro de Portal 2 a apparemment été inspirée par l'ouverture de Super Metroid.

Portal: Companion Collection - Announcement Trailer - Nintendo Switch 03/01/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nous avions ce problème dans le jeu : si vous venez de jouer à Portal, nous ne voulions pas vous faire réapprendre les portails, mais en même temps, si vous n'avez jamais joué à Portal, nous devions vous apprendre. J'ai toujours aimé la façon dont Super Metroid commençait : vous descendez sur la planète et vous la traversez, vous la traversez à l'envers, vous traversez l'endroit où se trouve le cerveau de la mère et vous faites tous ces trucs, vous l'allumez et tout revient à la vie. Si vous avez joué au jeu original, vous vous êtes dit : "Oh, c'est cool, oui, je sais comment faire, je vais le faire en un clin d'oeil, mais je vais voir le nouveau décor et si vous n'avez jamais joué à Portal, vous vous entraînez aussi en cours de route.





Voici ci-dessous l'intégralité de la vidéo, rendez-vous à 37minutes 20 pour écouter le segment mentionnant les liens avec Super Metroid.



Si vous n'avez jamais eu l'occasion de jouer à Super Metroid sur Snes, vous avez la possibilité d'y avoir accès via votre abonnement Switch Online, rubrique jeux Snes. Ce titre est une référence dans le genre, même des années après sa sortie, comme le rappelle dans cette vidéo en anglais IGN :





Alors que Valve a récemment annoncé la sortie de Portal: Collection Cubique (Companion Collection en anglais) sur Nintendo Switch courant 2022, contenant à la fois Portal et Portal 2 (sortie en 2011), lors d'un entretien avec Kiwi Talkz, le chef de projet du jeu, Joshua Weier, a expliqué que l'ouverture du jeu était directement inspirée de Super Metroid et servait à résoudre un petit problème.Source : Kiwi Talkz via Nintendo Life