Miyamoto indique que Nintendo veut essayer d'étendre l'expérience apportée par les Mario 3D de nouvelles manières

Lors de la traditionnelle rencontre de questions-réponses de la conférence sur les résultats financiers de Nintendo, à la fin de la semaine dernière, Shigeru Miyamoto a été interrogé sur les différences entre les Mario 3D et 2D. Plutôt que de parler des jeux eux-mêmes, il a décidé de donner des informations sur le développement de New Super Mario Bros. Wii.



New Super Mario Bros. Wii Release Trailer 11/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

En ce qui concerne la différence entre Mario 2D et Mario 3D, laissez-moi vous expliquer le contexte du développement du jeu New Super Mario Bros. Wii, qui est sorti en 2009. À l'époque, j'avais l'impression que chaque fois que nous créions un nouveau volet de la série Super Mario - qui s'était alors étendue à la 3D - cela devenait plus compliqué. Après la sortie de Super Mario Galaxy en 2007, l'objectif était de développer un jeu Super Mario en 3D plus accessible, et le résultat a été New Super Mario Bros. Wii, un jeu Super Mario à défilement latéral de base auquel même les nouveaux joueurs pouvaient facilement jouer. Cela a ensuite conduit à la sortie du jeu mobile encore plus simple d’accès Super Mario Run (sortie en 2016). Récemment, les gens de toutes les générations ont apprécié le jeu 3D Mario Super Mario Odyssey (sorti en 2017), donc pour les prochains titres 3D Mario, nous voulons essayer de nous étendre davantage de nouvelles façons.



Super Mario Odyssey - Nintendo Switch Presentation 2017 Trailer 11/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Super Mario Odyssey semble effectivement un marqueur important dans les jeux 3D. Nous en avons retrouvé son ADN dans l’extension toute nouvelle Bowser’s Fury de Super Mario 3D World, sorti sur Switch en début 2021, et qui reprenait le jeu original Wii U en version étendue.



Super Mario 3D World + Bowser's Fury - Maintenant disponible ! (Nintendo Switch) 11/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Et les premières images du Kirby devant sortir en 2022 semblent indiquer que les mondes ouverts 3D ont la côte. Il ne serait pas étonnant qu’un nouveau Mario soit dans les tuyaux pour pousser encore plus loin des concepts permis par la représentation 3D, une date de 2023 ne serait pas étonnante, un peu plus de cinq années après la sortie de Super Mario Odyssey. Et comme 2023 revient régulièrement dans les discussions comme date de la disponibilité en masse du nouveau processeur basé sur Orin que Nintendo et Nvidia nous concocte, avec ce surcroit de puissance, on peut laisser libre cours à son imagination. Et vous qu’aimeriez vous voir dans un futur Mario ? Et seriez-vous plutôt Mario 2D ou Mario 3D ? N’hésitez pas à venir en débattre sur notre forum ou notre Discord.