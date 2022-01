Metroid Prime aurait du permettre de débloquer Super Metroid mais...

La série Metroid Prime, est connue et reconnu pour avoir brillamment transposé l'univers Metroid en 3D sur Gamecube dans un jeu d'action-aventure en vue à la première personne. Et si ces derniers temps, l'impatience se fait ressentir depuis l'annonce du développement du 4ème épisode, aujourd'hui nous allons évoquer le premier épisode de cette série.





Une rumeur évoquait que le troisième épisode de la série mère Métroid, Super Metroid, aurait du être un bonus jouable, mais que Nintendo s'y était opposé. Cependant, nous avons eu la possibilité de jouer à l'épisode Original en tant que bonus. Que s'est-il réellement passé ?

David Kirsch, développeur sur Metroid Prime a récemment expliqué la situation. Il a découvert Super Metroid en étant affecté au développement de Metroid Prime, et il l'a tellement aimé, qu'il l'a fini en 3 jours et décidé de l'intégrer dans Metroid Prime. Seulement, pour faire tourner le jeu sur Gamecube, il a utilisé un émulateur Super NES non officiel, ce qui posait de sérieux problèmes de droits. Nintendo s'est donc opposé à cela, mais a proposé à la place d'inclure le premier épisode, avec l’émulateur officiel existant.





En réalité, Retro Studios a été fondé en 1998 et Nintendo en avait acquis de faibles parts à l'époque. En 1999, le studio avait lancé le développement de 4 jeux pour la future Gamecube bien qu'il n'avait pas encore de kit de développement. Il y avait donc un RPG, un jeu d'action-aventure, un jeu de course et enfin un jeu de football américain.





Seulement l'ambiance n'était pas au top chez Retro Studio et les développements s’avérèrent compliqués. En 2000, lors que Tom Prata de Nintendo of America, Shigeru Miyamoto et Satoru Iwata se décidèrent à venir voir les premiers prototypes, rien ne fonctionnait comme désiré ! Miyamoto aurait alors proposé de repartir sur des bases saines, en se focalisant sur un seul jeu, en reprenant le code du jeu d'action-aventure qui se jouait à la première personne, dans l'univers Metroid.





Sur cette partie de l'histoire déjà connue, David Kirsh ajoute une précision : Shigeru Miyamoto s'est alors beaucoup impliqué dans le suivi du projet et est venu tester le premier prototype de Metroid Prime. Il a très vite constaté un défaut : la caméra était placée trop bas, plus bas que ce que nous connaissons. Encore une histoire qui va s'ajouter à l’œil légendaire de Miyamoto sur les détails.