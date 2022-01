Une bataille entre Pikachu et Dracaufeu reconstituée à l'aide de drones

Pikachu vs Charizard IN REAL LIFE! Drone Light Show Pokemon Card Opening and Battle in Dallas Texas 29/01/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les Pokémon sont au centre de toutes les attentions en ce moment. Entre la sortie de Légendes Pokémon : Arceus et la folie sans fin autour des cartes Pokémon, pas une semaine ne passe sans qu'on n'entende parler des cartes Pokémon.Cette fois-ci, c'est du Texas que nous vient cette actualité originale : un combat de Pokémon reconstitué à l'aide de drones. Une bataille inédite issue de la collaboration entre un YouTubeur et l'entreprise Sky Elements, spécialisée dans les animations à l'aide de drones.C'est le YouTubeur Leonhart qui est à l'origine de ce show de quelques minutes. A l'occasion de son 35e anniversaire, le jeune homme, connu sur YouTube pour ses ouvertures de paquets de cartes Pokémon, a voulu offrir à son public des milliers de cartes Pokémon, d'une valeur totale de 500 000 dollars.L'opération a eu lieu à Dallas et un show de drones était donc organisée pour l'occasion. Voici la vidéo du spectacle de drones :Le rendu est plutôt réussi et les différents clins d'œil aux jeux originaux sont facilement reconnaissables pour les fans les plus assidus : de l'ouverture des paquets de cartes aux deux Pokémon iconiques de la saga.Bravo à Leonhart pour l'organisation de l'évènement !