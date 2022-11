Marsupilami : le Secret du Sarcophage reçoit son DLC gratuit

Marsupilami : Le Secret du Sarcophage avait été une bonne surprise et ne péchait que par une durée de vie moyenne. Bonne nouvelle, dix nouveaux niveaux dans un univers rempli de dinosaures viennent s’ajouter gratuitement aux vingt-six niveaux du jeu original. Outre le mode Chrono pour les joueurs les plus expérimentés, vous pourrez découvrir le nouveau mode Cataclysme pour affronter de nouveaux ennemis et récupérer tous les éléments cachés afin de débloquer les nombreux succès.







N'hésitez pas à relire notre test du jeu d’origine. Ce DLC est un complément bienvenu. Graphiquement, il est plaisant de retrouver nos trois Marsupilamis, Punch, Twister et Hope, repartir dans ce jeu de plateforme de qualité.