12 conseils pour commencer votre aventure dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet

#1 : si vous ne savez pas où aller, demandez conseil aux Centres Pokémon !

#3 : jouez avec vos amis où qu'ils soient

#4 : modifiez les capacités de vos Pokémon comme il vous plaît

Depuis ce vendredi, Pokémon Écarlate & Pokémon Violet sont enfin disponibles et des millions de joueurs s'apprêtent à arpenter la région de Paldea, à la recherche des précieux badges d'arènes ou de la centaine de nouveaux Pokémon disponible.Pour bien démarrer cette aventure, Nintendo a rédigé un article pour introduire les joueurs aux nouveautés des deux jeux qui apportent pas mal de nouveautés à la série Pokémon.Voici un aperçu de ces conseils !Les Centre Pokémon prennent l'apparence de stations-services dans Pokémon Écarlate & Pokémon Violet et évidemment, ils seront en mesure de vous aiguiller dans votre quête !Le 3e conseil donné par Nintendo vous explique comment jouer avec vos amis, en ligne ou localement grâce notamment au Club Union.La gestion des capacités est ici similaire à celle de Légendes Pokémon : Arceus : plus besoin de s'inquiéter si vous avez fait oublier une capacité à un Pokémon : le menu de gestion des Pokémon permet de gérer à tout moment les attaques de votre monstre de poche.D'autres conseils, aussi importants, concernant le camping, les soins des Pokémon, ou bien la gestion du Pokédex sont fournis par Nintendo. Retrouvez tous les conseils en détails sur le site de Nintendo Pokémon Écarlate & Pokémon Violet, exclusivement jouables sur Nintendo Switch.