Test de Marsupilami : le secret du jeu de plateforme !

Accessible aussi pour les enfants, Marsupilami : le Secret du Sarcophage est un titre aux graphismes doux et colorés, où chaque élément essentiel est visible et facile d’accès. Il est ainsi aisé d’avancer : un système de check point fréquent permet d’avancer petit à petit et rend la mort moins punitive.





Avec trois cœurs qui composent votre vie et la possibilité d’accéder à des niveaux bonus vous donnant un très grand nombre de vies, le game over est loin et c’est tant mieux : l’amusement, qui est l’élément central du jeu, est bien présent et donne la possibilité aux joueurs d’apprécier le titre sans se prendre la tête. Alors non, cela n’enlève en rien le challenge du jeu : il se situe juste ailleurs, dans les niveaux contre la montre, dans la récupération des plumes, dans la réalisation des bonus.

L’histoire est très simple : l’arrivée d’un étrange sarcophage sur la plage plonge nos trois marsupilamis dans l’incompréhension. Mais voilà qu’il s’en échappe une étrange créature, un squelette fantôme d’une ancienne divinité maléfique. Ni une, ni deux, notre nouveau méchant sème la pagaille dans la jungle et c’est à notre marsupilami de l’arrêter ! Sauter, éviter les ennemis, récupérer des fruits, les actions sont nombreuses pour venir à bout des différents niveaux.Les plus observateurs auront d’ailleurs fait un parallèle entre ce jeu et les Crash Bandicoot. En effet, les éléments de comparaison sont nombreux : un début de jeu se déroulant sur une plage (comme dans Crash Bandicoot 1) ; un ennemi dont l’élément principal de son anatomie est une coiffe aux couleurs et formes assez similaires au masque d’Uka Uka ; des fruits à récupérer (en collecter 100 vous donnera une vie supplémentaire)… Ainsi, les amateurs des jeux de plateformes ne se sentiront pas dépaysé, tandis que les autres maîtriseront aisément le gameplay.Car ici, tout est fait pour faciliter le jeu. Le gameplay est à la fois accessible et simple, tout en recelant des petites subtilités. Celles-ci sont cependant toujours affichées : quel que soit le niveau, si vous échouez ou attendez un peu, alors une aide visuelle (avec la touche à appuyer pour effectuer l’action voulue) s’affichera à l’écran.De quoi aider tous les types de joueurs, ou même vous remettre facilement en tête les différents boutons en cas de pause prolongée. On y retrouve alors tous les éléments du jeu de plateforme : les parois qui disparaissent et apparaissent selon un timing donné ; les ennemis aux patterns prédéfinis qui permettent de sauter plus haut ou d’accéder à des zones secrètes ; les collectibles et autres fruits à récolter…Aux niveaux classiques s’ajoutent des défis sous la forme d’un écran fixe avec des cercles à traverser dans un temps donné. D’autres modes se débloquent petit à petit : une fois chaque niveau terminé, vous aurez accès au mode contre la montre, afin de tenter de le terminer le plus rapidement possible. Et on gagne quoi ? Des illustrations, des concepts art, des succès, des modélisations 3D des environnements et des musiques ! Ainsi, vous pourrez étoffer votre expérience ou découvrir des éléments constitutifs du jeu vidéo.