Noël : Microids a développé un line-up varié pour être présent sous votre sapin

On commence par les 9 jeux déjà disponibles dans le commerce et sur l’eShop. Microids a plongé dans l’univers des amoureux de la BD avec Astérix & Obélix XXXL : Le Bélier d’Hibernie, Schtroumpfs Kart, Garfield Lasagna Party, Marsupilami : Le Secret du Sarcophage dont nous venons justement de parler du DLC gratuit. Des titres très colorés qui pourront séduire un large public même s’ils sont à destination des plus jeunes en priorité.





Schtroumpfs Kart | Trailer Super Pouvoirs | Eden Games & Microids 20/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube Astérix & Obélix XXXL - Le bélier d'Hibernie | Trailer de lancement | Microids & OSome Studio 20/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Garfield Lasagna Party | Launch Trailer FR | Balio Studio & Microids 20/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Puis nous avons une salve de titres qui s’adresse aux joueurs plus anciens, en faisant vibrer leur corde nostalgique avec des remasters de gloires anciennes. Nous avons ainsi Arkanoid – Eternal Battle. Pas simple pour ce dernier de concurrencer les autres Battle Royale en général gratuit, mais avec ces trois autres modes Neo, Retro et Versus, il parviendra à tirer son épingle du jeu peut-être un peu plus tard.



Arkanoid Eternal Battle | Trailer de lancement | Microids, Taito & Pastagames 20/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Il nous reste donc pour l’aventure Alfred Hitchcock – Vertigo, de l’action avec l’attendu Sifu dont on peut regretter la sévère baisse graphique sur Switch par rapport aux autres versions, un Oddworld: Soulstorm optimisé pour son arrivée sur Switch et un Horse Tales – La Vallée d’Emeraude toujours aussi mignon.



Horse Tales - La Vallée d'Émeraude | Trailer de lancement | Aesir Interactive & Microids 20/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube SIFU Nintendo Switch | Trailer de lancement | Sloclap & Microids 20/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Oddworld: Soulstorm | Trailer de lancement Nintendo Switch | Oddworld Inhabitants & Microids 20/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube





Alfred Hitchcock - Vertigo | Trailer de lancement consoles | Pendulo Studios & Microids 20/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Il ne reste plus qu’à patienter encore quelques jours pour accueillir les deux derniers, sortant le 24 novembre sur l’eShop et le 1er décembre en version physique : My Universe – My Baby Dragon et New Joe & Mac : Caveman Ninja.