Les précommandes de Switch 2 suspendues aux États-Unis à cause des tarifs douaniers

Les précommandes de la Nintendo Switch 2 aux États-Unis ne débuteront pas le 9 avril 2025, afin d’évaluer l’impact potentiel des droits de douane et l’évolution du marché. Une nouvelle date sera communiquée ultérieurement. La date de lancement reste fixée au 5 juin 2025.

Des taxes pouvant atteindre 40%

Une décision stratégique mais contrainte

Une chance pour le marché européen ?

Nintendo doit reporter le lancement des précommandes de Switch 2 aux Etats-Unis. En cause, les nouveaux tarifs douaniers annoncés par Donald Trump, qui vont impacter le prix de vente aux consommateurs finaux américains.Si vous suivez le reste de l'actualité cette semaine, vous n'êtes pas sans savoir que Donald Trump, le président américain, est à la source de gros tourments dans la sphère financière et industrielle, après l'annonce de hausses de tarifs douaniers prohibitifs pour tout produit destiné au marché américain. Ces hausses vont jusqu'à plus de 30%, ce qui a causé de fortes baisses de certaines sociétés en bourse dont l'activité repose essentiellement sur de l'importation de produits fabriqués dans des usines un peu partout dans le monde.Et Nintendo, comme énormément d'industriels, fabrique ses consoles en Asie et les expédie ensuite par bateau dans le reste du monde. Et ça, le président américain ne veut plus, préférant la réindustrialisation de son pays, et imposant donc de fortes hausses des frais de douane pour toute importation. Nintendo sera comme tant d'autres sociétés concernée par ces hausses, mais compte tenu de l'ouverture prochaine des précommandes de Switch 2, la décision a été prise de reporter de quelques jours l'ouverture de celles-ci, tout en maintenant la date de lancement de la console au 5 juin prochain.L'équation n'est pas simple pour Nintendo qui souffre déjà d'un buzz négatif très fort outre-Atlantique en raison du prix de vente des jeux, le hashtag #DropThePrice est devenu tendance sur X, et ce avant même que les taxes aux frontières ne viennent ajouter encore 35% au prix des produits importés aux USA ! La situation est donc pour le moins complexe, et Nintendo a besoin de temps pour savoir à quel prix il faudra facturer les consoles importées depuis ses usines au Vietnam (pour la Switch 2).Le communiqué de Nintendo indique :Ces nouveaux tarifs, qui entrent en vigueur dès le 5 avril, visent plusieurs pays asiatiques où sont produits une grande partie des composants de la Switch 2. Les droits de douane annoncés atteignent 20 % à 40 %, selon les produits concernés. Nintendo cherche donc à évaluer si ces mesures affecteront le coût final de sa console sur le marché américain, déjà positionnée à 450 dollars hors-taxes pour la console seule.Le timing est délicat : la présentation de la Switch 2 cette semaine avait déjà suscité de vifs débats autour du prix de ses jeux, Mario Kart World en tête, listé à 80 dollars outre-Atlantique. Le slogan « Drop the price » a même envahi les commentaires sur YouTube lors du Nintendo Treehouse Live, preuve que la question tarifaire est sensible.En attendant, Nintendo temporise. L’entreprise retarde l’ouverture des précommandes. Quant aux précommandes sur le site de Nintendo, prévues pour mai, elles devaient être réservées à un nombre restreint de fans triés sur le volet.Aux USA, la date de lancement de la Switch 2 reste inchangée pour le moment, mais cette situation souligne les tensions commerciales grandissantes entre les États-Unis et certains partenaires commerciaux.L’ESA (Entertainment Software Association), qui représente les acteurs du jeu vidéo aux États-Unis, a d’ailleurs exprimé son inquiétude, rappelant que les chaînes d’approvisionnement ne s’adaptent pas du jour au lendemain comme semble le croire le président américain.De nombreux analystes économiques pensent que les Etats-Unis vont connaître une période d'inflation, de tension sur le marché de l'emploi, qui se traduira par une montée des salaires et par conséquent un risque de boucle salaire-prix qui pourrait voir les prix, aux Etats-Unis, augmenter de manière assez substantielle dans les 12 à 18 mois qui viennent.La mise en place de barrières douanières, qui va augmenter de près d'un tiers le prix d'une Switch 2 si Nintendo ne renonce pas à sa marge — on imagine la marge conséquente dans la mesure où le prix de la console au Japon est nettement inférieur compte tenu du taux de change actuel, va malheureusement priver bon nombre de fans de la possibilité de s'offrir la console rapidement début juin.Cela pourrait vouloir dire qu'une partie du stock américain sera disponible pour le reste du monde : l'Europe pourrait donc récupérer une partie du stock américain pour alimenter nos marchés locaux, et ainsi éviter une pénurie toujours pénible si on n'a pas eu la chance de précommander sa console à temps.Le monde est toujours aussi fou, mais par chance, Nintendo nous offre assez d'actualité en ce moment pour ne pas avoir le temps de prendre conscience que ça ne tourne plus très rond autour de nous. Et vous, que feriez-vous si vous étiez à la place du directeur commercial de Nintendo of America ? Proposeriez-vous la Switch 2 au prix +40%, ou feriez-vous en sorte de renier partiellement sur votre marge pour proposer la console au tarif initialement envisagé ? Ce 5 avril, il nous semble difficile pour Nintendo de renoncer à ses marges, surtout au lancement de la machine : on saura d'ici quelques jours quelle politique tarifaire Nintendo va finalement appliquer aux Etats-Unis.Source : Kotaku