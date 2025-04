Les poids lourds de la Switch 2 dévoilés !

Si de nombreux jeux ont été dévoilés mercredi dernier au cours d'un Nintendo direct exceptionnel et inoubliable, deux jeux ont retenu l'attention des joueurs que ce soit par leur qualité mais aussi par leur prix. Il s'agit bien de Mario Kart World qui s'annonce délibérément comme le fer de lance de la Nintendo Switch 2 avec un parti pris original et novateur que nous avons déjà eu le privilège de tester en avant-première Le Nintendo Direct s'est également ponctué par une surprise et non pas des moindres, le retour de Donkey Kong avec un nouveau chara design issu du film Super Mario Bos dans une toute nouvelle aventure endiablée en 3D mêlant exploration et destruction tout en apportant un gameplay inédit axé sur la verticalité.C’est donc ce matin même que le poids de ces deux jeux a été dévoilé et il n'est pas anodin : Mario Kart World pèsera 23,4 Go et Donkey Kong Bananza 10 Go.Si Nintendo annonçait mercredi dernier une hausse significative de sa mémoire interne passant de 32 Go à 256 Go, il n’y a pas besoin d’obtenir un doctorat en mathématiques pour se rendre compte qu'avec une toute petite dizaine de jeux comme Mario Kart world la Nintendo Switch 2 sera déjà pleine. Nous n'avons d'ailleurs pas d'informations concernant la place du nouvel OS de la Switch 2 qui devrait donc vous refaire passer à la caisse avec la micro SD Express évoquée également au cours du Nintendo Direct.Vous avez donc désormais tout compris, la communication de NIntendo lors de son direct sur la Switch 2 était orientée sur de nombreux points qui sont et seront éclaircis voire élucidés dans les semaines à venir. Alors n'hésitez pas réagir en commentaires et sur notre discord pour échanger et discuter de vos impressions sur la nouvelle console de Nintendo !