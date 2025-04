[Nintendo Direct] Hyrule comme vous ne l'avez jamais vu : Zelda en HD sur Switch 2

Des graphismes et des performances sublimés sur Switch 2

Zelda Notes : le coup de pouce parfait pour dénicher tous les secrets d'Hyrule

Upgrade de vos jeux Zelda sans frais supplémentaires pour les abonnés Expansion Pack

Deux aventures The Legend of Zelda sublimées sur Nintendo Switch 2 ! Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les "Switch 2 Editions" de ces deux titres emblématiques bénéficieront de plusieurs améliorations notables. Tout d'abord, la résolution sera augmentée, offrant des graphismes plus nets et détaillés. Ensuite, la fréquence d'images sera stabilisée à 60 images par seconde, garantissant une fluidité accrue lors des déplacements et des combats.De plus, la prise en charge du HDR (High Dynamic Range) sera intégrée, permettant des couleurs plus riches et des contrastes améliorés, rendant l'univers d'Hyrule encore plus vivant. Enfin, les temps de chargement seront significativement réduits, facilitant une exploration sans interruption du vaste monde du jeu.Une nouveauté majeure accompagnant ces versions est l'intégration du servicevia l'application mobile Nintendo Switch, anciennement connue sous le nom de Nintendo Switch Online. Ce service offre une assistance précieuse aux joueurs en les aidant à localiser des sanctuaires non découverts et des Korogus restants. De plus, l'application propose des récits inédits narrés par la princesse Zelda, enrichissant ainsi la profondeur narrative du jeu.Ces versions enrichies seront disponibles dès le lancement de la Nintendo Switch 2 le 5 juin 2025. Les détenteurs des versions originales sur Nintendo Switch pourront accéder à ces améliorations via des packs de mise à niveau, disponibles séparément ou inclus sans frais supplémentaires pour les abonnés au Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Cette initiative permet aux joueurs fidèles de profiter des nouveautés sans avoir à racheter entièrement les jeux. ​En somme, ces éditions revisitées de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom offrent une opportunité exceptionnelle de redécouvrir Hyrule avec des performances optimisées et des fonctionnalités supplémentaires, consolidant la place de ces titres parmi les incontournables de la saga.