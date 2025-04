Switch 2 : Nvidia annonce une puissance graphique 10 fois supérieure à la Switch

Ray tracing, DLSS, HDR : Nintendo passe à la vitesse supérieure

Une console pour joueurs et développeurs exigeants !

C’est Nvidia qui le dit : la Nintendo Switch 2 sera dix fois plus puissante que sa grande sœur côté graphique. Un chiffre impressionnant qui vient donner du crédit aux démonstrations visuelles vues ces derniers jours. On n'est pas loin de penser que Nintendo a changé de catégorie avec cette nouvelle console hybride, mais on attendra un peu avant de relancer la guerre des consoles entre Nintendo et ses compagnons de jeu Microsoft et Sony !Lors d’une communication officielle parue sur son blog , relayée par plusieurs médias, Nvidia a confirmé que la Switch 2 embarque un SoC (System on Chip) maison, conçu spécifiquement pour cette console, et intégrant des cœurs RT pour le ray tracing ainsi que des cœurs Tensor pour le DLSS (Deep Learning Super Sampling). En clair, la console pourra proposer des effets de lumière et de réflexion réalistes ainsi qu’un affichage en 4K fluide en mode TV, tout en maintenant du 1080p à 120 images par seconde en mode portable.Ces technologies, jusqu'ici réservées aux PC de gamers ou aux consoles de salon de dernière génération, devraient permettre à Nintendo d’offrir des expériences visuelles bien plus ambitieuses — tout en restant fidèle à l’ADN de la Switch. Cela rejoint ce que nous lisions sur le canal rumeurs-leaks de notre serveur Discord , où certains membres ont depuis des mois patiemment rapporté les infos croustillantes au sujet de la nouvelle console de Nintendo.Autre bonne nouvelle : la prise en charge du HDR et du VRR (Variable Refresh Rate) via la technologie Nvidia G-Sync en mode portable, de quoi assurer un confort visuel maximal, sans tearing ni saccade. Nintendo semble ainsi miser sur une expérience hybride plutôt haut de gamme.Cette communication de Nvidia, en phase avec les démonstrations techniques vues par exemple dans Metroid Prime 4: Beyond qui nous a bluffé lors de notre prise en main ou de Mario Kart World également splendide, vient lever un coin du voile sur l’architecture de la Switch 2. Une architecture manifestement pensée pour durer, et pour accueillir les jeux les plus exigeants des prochaines années.Et vous, ces annonces sur la puissance de la Switch 2 changent-elles votre perception de la console ? Cela vous aide-t-il à mieux accepter le prix de vente de la console ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord Sources : Nvidia via NintendoSoup