Yoshiaki Koizumi et Shinya Takahashi présents à Paris ce vendredi 4 avril

Les joueurs qui ont été tirés au sort pour cette première session ouverte au public à Paris ont pu respirer le même air que des personnalités de Nintendo, à savoir Yoshiaki Koizumi et Shinya Takahashi. Tous deux étaient les figures de la Switch à son lancement puis régulièrement au cours des 8 dernières années.Ils étaient tous les deux présents à Paris, sans doute pour passer le relai des nouvelles stars mises en avant par Nintendo lors du Nintendo Direct de mercredi : Gens qui parlent : Kouichi Kawamoto (Producteur), Takuhiro Dohta (Directeur Nintendo Switch 2) et Fetsuya Sasaki(Chef de conception matériel Nintendo Switch 2).On n'a guère plus de détails sur les raisons de leur présence à Paris, mais on les verra peut-être dans certaines interviews dans les médias européens bientôt. Merci à Player de notre serveur Discord pour cette photo de Yoshiaki Koizumi et Shinya Takahashi :Et notre Thibault était lui aussi au Grand Palais et nous a partagé cette photo :Une partie du gratin de Nintendo of Europe était présent ce vendredi pour accompagner cette session grand public inaugurale, à l'instar de James Newton, en charge des Relations Publiques et de la Corporate Communication de NOE.