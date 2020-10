News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Quelles sont les nouvelles espèces de poissons de novembre ?

Quelles sont les espèces de poissons qui quitteront vos eaux le 30 novembre ?

Plusieurs changements sont à noter parmi les espèces de poissons disponibles dans Animal Crossing: New Horizons quand arrive le mois de novembre. Découvrons ensemble les poissons qui quittent les eaux douces ou salées de notre île, ceux qui arrivent, et bien entendu suite à la mise à jour estivale, on fait aussi le point sur les créatures marines que vous pourrez attraper ce mois-ci.On compte ce mois-ci cinq nouvelles espèces de créatures aquatiques à trouver dans les eaux autour et sur votre ile alors que commence le 11e mois de l'année.Voici le nom du seul poisson d'eau douce de ce mois :- Bouvière : moyen matin et soir, fréquent l'après-midiDu côté des eaux salées, c'est-à-dire autour de votre ile le long des plages et des rochers, vous pourrez pêcher 4 nouvelles espèces :- Marlin Bleu : très rare toute la journée- Poisson ballon : rare en soirée- Poisson lanterne : rare matin et soir- Thon : très rare toute la journéeWinter is coming, alors plusieurs poissons vont migrer et rejoindre les eaux plus chaudes de l'hémisphère sud, quittant donc notre île pour les uns, se cachant sous les pierres pour d'autres jusqu'à des températures plus clémentes.Du côté des espèces d'eau douce, voici les poissons sur le départ en novembre :- Guppy : très rare l'après-midi- Néon bleu : très rare l'après-midi- Omble : très rare toute la journée- Saumon masou : fréquent matin et soir, très rare l'après-midi- Truite dorée : très rare matin et soirDu côté des espèces en eaux salées, les poissons qui vont disparaitre sont :- Coryphène : très rare le matin- Hippocampe : rare toute la journée- Poisson scorpion : rare toute la journée- Raie : très rare matin et après-midi- Scarus : très rare toute la journéeOn termine en rappelant la liste complète des poissons que vous allez pouvoir pêcher tout au long du mois de novembre dans les eaux tranquilles de votre île – pour peu qu'elle soit située dans l'Hémisphère Nord :A lire aussi :- Découvrez tous nos guides sur Animal Crossing New Horizons