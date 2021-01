News The Legend of Zelda : Breath of the Wild (Switch)

Barret, from Final Fantasy... in Breath of the Wild.



it's, of course, his Mii version (right), extracted from the files of Smash Ultimate's 10.1.0 update.



once i really get the hang of importing Miis in this game... what if i did cheap commissions for photographs/mods?

pic.twitter.com/EmUVCeqXny — i'm alice (@HEYimHeroic) January 2, 2021

"the NPCs in Breath of the Wild are not Miis, trust me-"



*directly copies Mii data into the game*



the very first ever custom BotW NPC (also known as UMiis) has been a success. and it's me. i'm the NPC. pic.twitter.com/UPODZv4FYV — i'm alice (@HEYimHeroic) December 31, 2020

Hi, Mii expert here. Turns out, the NPCs in TLoZ:BotW use an advanced version of the Mii format. This means that with modding, you can inject Miis into the game. :)



Thinking about opening commissions for Mii injects, both screenshot/images of your Mii and mod downloads! pic.twitter.com/8NfVr4zyqA — i'm alice (@HEYimHeroic) January 4, 2021

C'est toujours intéressant de comprendre comment sont développés nos jeux préférés, et "cette information va vous surprendre" ! En effet, un internaute a découvert que les personnages non jouables de Breath of the Wild reposaient sur un format évolué des Mii. Les Mii !Sur Twitter, le passionné de Mii HEYimHeroic (voir site) a expliqué que les PNJ de The Legend of Zelda: Breath of the Wild étaient générés avec des fichiers appelés UMii, qui sont une sorte d'évolution du format Mii standard.Il y a donc quelques nuances entre le format Mii et le format UMii : par exemple, apprend-on sur Nintendo Everything, toutes les coupes de cheveux des Mii ne sont pas supportées dans BoTW.Mais là où la découverte est amusante, c'est que cela permet, pour ceux qui pratiquent la modification de jeux à titre expérimental, d'intégrer des Mii dans le jeu. Et certains ne s'en sont pas privés, à l'instar de ces quelques tweets :Entre nous, c'est le genre de petite info qui ne sert à rien, mais qui montre le genre de solutions qu'imaginent les concepteurs pour donner vie à leurs créations !Source : Nintendo Everything