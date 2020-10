News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Rappel de tous les insectes que l'on peut capturer en novembre dans ACNH

Plusieurs changements sont à noter parmi les espèces d'insectes que l'on peut capturer dans Animal Crossing: New Horizons quand vient le mois de novembre, filet de papillon en main.Du côté des nouvelles espèces, sauf erreur, il n'y a pas de nouvelle espèce à capturer en novembre. Ah si, c'est du côté des végétaux qu'on a du nouveau : la feuille d'érable va tomber en quantité durant tout le mois de novembre.Par contre, on compte pas moins de 9 espèces qui ne seront plus visibles à partir du mois de décembre :- Acrida cinerea : fréquente en novembre- Criquet : rare- Criquet Pèlerin : très rare- Grillon des prés : fréquent- Mante orchidée : rare- Mante religieuse : moyen- Monarque : fréquent- Mormolyce : très rare ce mois-ci- Phasme : très rare ce mois-ci- Puce : très rare ce mois-ciPour vérifier si votre Bêbêtopédie est complète, voici la liste de tous les insectes que vous pourrez capturer en novembre dans Animal Crossing: New Horizons :- Acrida cinerea (rappel : dernier mois !)- Araignée- Bernard-l'ermite- Capricorne des agrumes- Cloporte- Criquet (rappel : dernier mois !)- Criquet Pèlerin (rappel : dernier mois !)- Escargot- Grand planeur- Grillon des prés (rappel : dernier mois !)- Ligie- Mante orchidée (rappel : dernier mois !)- Mante religieuse (rappel : dernier mois !)- Mille-pattes- Monarque (rappel : dernier mois !)- Mormolyce (rappel : dernier mois !)- Papillon de nuit- Phasme (rappel : dernier mois !)- Piéride de la rave- Psyché- Puce (rappel : dernier mois !)