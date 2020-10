News Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau (Switch)

Bonus de précommande Micromania : un calepin Hyrule Warriors

Bonus de précommande FNAC : un poster Hyrule Warriors

Chez Amazon : pas d'offre de précommande mais des produits dérivés Hyrule Warriors

Le contexte sanitaire va rendre nos vies compliquées, mais on peut compter sur les éditeurs de jeux vidéo pour divertir nos longues soirées à venir. Et le 20 novembre, avec la sortie d'Hyrule Warriors: L'Ere du Fléau sur Nintendo Switch, nul doute que les fans de Nintendo aborderont la dernière ligne droite de ce reconfinement en toute sérénité.La démo mise en ligne sur l'eShop de la Switch hier a peut-être été un élément déclencheur pour les joueurs qui hésitaient encore : on vous l'accorde, ce nouvel Hyrule Warriors fait très envie ! Vous avez peut-être décidé d'acheter le jeu. Les plus pressés commanderont le jeu sur l'eShop de la Switch, mais les plus passionnés vont sans doute analyser les offres de pré-commande qui accompagnent le jeu.En effet, si on n'a pas d'édition collector de ce jeu en Europe, on a quand même la chance d'avoir des revendeurs qui ont envie de nous faire plaisir. On a fait le tour des offres, et on vous propose de découvrir les cadeaux offerts pour toute précommande ci-dessous.Si vous achetez le jeu chez Micromania, sachez que vous pourrez recevoir un très joli calepin Hyrule Warriors.Pour acheter le jeu, cliquez ici . Cet achat de 59.99 € vous permet de gagner 600 points fidélité.la FNAC vous propose de son côté un poster au format A3 avec un sublime artwork d'Hyrule Warriors: l'ère du fléau. Pour bénéficier de l'offre, il suffit de commander les deux produits dans son panier, une remise s'effectue automatiquement lors du paiement.Ajoutez les deux produits avec ces deux liens :Le prix du jeu est de 49.99€ : vous bénéficierez en plus, si vous avec un compte fidélité FNAC actif, d'un crédit de 10 € sur votre compte fidélité, ce qui porte le jeu à 39.99 € et en fait une belle promotion.On a jeté un oeil chez Amazon.fr pour voir s'ils avaient un bonus de précommande offert avec le jeu. Ce n'est pas le cas. Par contre, le site propose des produits dérivés Hyrule Warriors: l'ère du fléau, et notamment un bloc-notes. Vous pouvez acheter ce calepin via ce lien On a aussi aperçu un livre de coloriage Hyrule Warriors: l'ère du fléau , qui se destine plutôt aux enfants, mais avec l'automne qui s'annonce, on va peut-être tous se remettre aux coloriages et aux puzzles !Note : les liens ci-dessus peuvent être des liens affiliés PN, cela veut dire qu'en commandant via ces liens, vous permettez à PN de percevoir une commission.