Le Visual Novel Divination annoncé sur Switch courant 2022

Piégée dans une pièce remplie d'écrans, une paire de mains peut prédire l'avenir. Posez une question et dessinez les runes, et ces mains vous dévoileront la suite. C'est le futur dans lequel vous vivez, un petit monde, une ville pleine d'incertitude et de doute, de violence et d'obsession. À une époque où les gens ont commencé à rejeter la vie comme un fardeau indésirable, ils n'auront rien à quoi se fier. Ils viendront, ils chercheront, et vous leur donnerez des réponses.

Vous êtes le devin, un diseur de bonne aventure énigmatique qui utilise des runes anciennes pour discerner l'avenir, alors même que la technologie d'une métropole cyberpunk vous entoure. Dialoguez avec vos clients pour connaître leur histoire, puis arrangez les runes qu'ils ont dessinées pour décider des réponses que vous leur donnerez. Bonnes ou mauvaises, ces réponses ont le pouvoir d'influer sur le destin des humains et des robots, de modifier l'issue de cette histoire de manière significative, de donner la mort ou d'aider vos clients à l'éviter. Les décisions et les conséquences sont grises, exigeant votre intuition en tant que devin pour mettre fin à la folie d'une populace désespérée.

Caractéristiques principales





- Rencontrez une variété de clients cherchant des réponses, certains humains et d'autres robotiques.





- Arrangez les runes de différentes manières pour faire vos prédictions.





- Engagez un dialogue constructif qui présente les problèmes du monde réel sous l'angle de la science-fiction.





- Décidez du sort de chaque personnage et de la population par le biais de causes et d'effets entremêlés !





- Témoignez de votre impact sur le monde à travers les écrans de télévision et les reportages.



DIVINATION Release Trailer 28/02/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Attention, le texte sera uniquement en anglais à l'écran. Divination sera disponible sur l'ensemble des consoles du moment, PS5 et Xbox Series X comprises.



Les amateurs de Visual Novel dans un univers de science fiction peuvent dresser l'oreille. Un nouveau titre a été annoncé pour une sortie durant le printemps 2022.- Plongez dans un environnement cyberpunk illustré dans un style graphique sombre !