Le shoot ’em up Z-Warp cale sa sortie le 6 avril 2022

Eastasiasoft, en collaboration avec Panda Indie Studio ont annoncé travaillé de concert pour sortir un nouveau shoot'em up du nom de Z-Warp sur l'eShop de la Switch, pour le 6 avril 2022 au tarif de 6,99 €. Les captures d'écran montrent un pixel art un peu grossier mais on attendra de juger sur pièce en cours d'animation car les images fixes ne sont pas toujours parlantes pour ce type de jeu. On espère au regard de la taille de l'écran de jeu que l'option jouer avec la console tenue à la verticale sera intégrée pour mieux apprécier l'action.







En voici le scénario :



En l'an 21XX, un vaisseau capable de déformer l'espace-temps a été construit et lancé, avant d'être perdu dans les profondeurs inconnues de l'espace lors de son voyage inaugural. Lorsqu'un signal de détresse est reçu, c'est à vous, le pilote le plus accompli de la Division Z, de trouver le vaisseau expérimental et de récupérer sa boîte noire pour l'examiner. Cette mission vous mènera dans un royaume infernal où vous devrez survivre à des vagues d'ennemis diaboliques si vous espérez revenir vivant et victorieux !

Z-Warp est un shoot'em up vertical intense présenté dans un style rétro pixel art, avec une action frénétique inspirée de l'arcade où les blasters, les bombes et les spéciales KILLER sont vos seuls alliés. Abattez les ennemis démoniaques qui tentent de submerger votre vaisseau avec des salves de balles infernales et inversez le cours de la bataille en chargeant votre arme KILLER capable d'anéantir instantanément tout ce qui se trouve dans un rayon étroit autour de votre vaisseau ! Affrontez d'énormes boss abominables et visez les meilleurs scores en mode Histoire ou Sans fin.

On regarde une petite vidéo de gameplay sur PC, partagée par Giodyne :





Z Warp - Hardcore 1CC 28/02/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Caractéristiques principales





- Survivez à des vagues d'ennemis démoniaques en utilisant différents types de tirs et de bombes.





- Chargez votre KILLER spécial pour détruire instantanément tout ce qui se trouve à proximité de votre vaisseau !





- Augmentez le multiplicateur de votre score en jouant efficacement et habilement.





- Testez vos compétences dans le mode Histoire ou défiez le mode Sans fin pour une valeur de rejoue illimitée !

On notera une musique de qualité pour ce jeu de tir, apte à séduire de nombreux joueurs. Ecoutez ces extraits partagés par le YouTubeurs Eleized :



Z Warp - Original Game Soundtrack 28/02/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

- Découvrez un shmup vertical à l'ancienne avec des mécanismes modernes et originaux !Source : Eastasiasoft PR