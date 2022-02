Une nouvelle bande annonce pour Wife Quest

Galerie images 28/02/2022

















Wife Quest Trailer (PS4/PS5, Xbox, Switch) 28/02/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Eastasiasoft et Pippin Games ont fixé une date de sortie sur Switch pour Wife Quest, On apprend par le trailer que leur nouveau « jeu de plateforme d'action humoristique et souvent coquin » sera lancé le 16 mars 2022.Dans ce jeu, nous accompagnons la guerrière Mia, qui entreprend la mission de sauvetage de son mari, Fernando, kidnappé par une sorcière et sa bande de filles monstrueusement séduisantes. Heureusement, nous avons un large répertoire d'équipements et de compétences qui seront débloqués petit à petit à chaque boss vaincu.Principale caractéristique:- Graphismes haute fidélité : de superbes graphismes pixelisés, des animations et des effets spéciaux.- Une grande aventure : des niveaux variés avec des collines, des forêts, des paysages volcaniques et des grottes. Chacun présentant des défis uniques.- De nombreux défis : affronte différentes sortes de filles, comme des gobelins, des lamies, des slimes et bien d'autres encore.- Une intrigue pleine d'humour : Wife Quest est rempli d'interactions amusantes entre la jalouse Mia et toutes les filles qui se mettent en travers de son chemin.- Donnez-leur une bonne leçon : aidez Mia à punir ces voleuses de mari ! Chaque boss a ses propres spécificités ;- Gagnez en puissance : Mia devient plus forte en débloquant de nouvelles capacités après avoir vaincu chaque boss et en achetant des équipements à la boutique d'Ymir ;- Du contenu à débloquer : les chansons de Wife Quest, les galeries d'images (du couple et des filles), des mini-jeux, les animations des coups finaux de Mia et des succès à débloquer ;- Rejouable : déverrouillez le mode magique, qui vous récompensera avec de nouveaux skins pour Mia.Vous pouvez retrouver le trailer ci dessous !