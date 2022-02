[Eco de la Semaine] Nintendo et Tencent passent à la caisse, Nvidia victime d une cyber-attaque

Nintendo rachète SRD

"Notre marque a été construite sur des produits fabriqués avec dévouement par nos employés, et avoir un grand nombre de personnes qui ne possèdent pas l'ADN de Nintendo dans notre groupe ne serait pas un plus pour l'entreprise"

Shuntaro Furukawa, PDG de Nintendo

Tencent s’offre les services d’Inflexion Games

“L’équipe très talentueuse d’Inflexion Games a fait ses preuves dans le développement d’univers attrayants qui allient action captivante avec gameplay d’exception. Les premiers avis sur Nightingale ont été incroyablement positifs et nous sommes impatients de soutenir Inflexion dans la réalisation de sa vision pour ce titre et les prochains.”

Pete Smith, vice-président des partenariats pour Tencent Games

Nvidia victime d’une cyber-attaque

En bref cette semaine :

Après Microsoft, Sony, et bien d’autres acteurs la semaine dernière, c’est enfin au tour de Nintendo de passer à la caisse. Passer à la caisse, oui, mais pas pour racheter n’importe qui. En effet le géant japonais annonce racheter son partenaire SRD, avec qui il travaillait exclusivement depuis 40 ans.Dans la lignée du rachat de Next Level Games (Mario Strikers, Luigi’s Mansion), Nintendo entend ici sécuriser ses partenaires les plus proches avant que d’autres ne cherchent à les racheter pour ainsi mettre à mal l’entreprise nippone. Pour découvrir le long CV du studio, on vous propose de lire cette actualité. Concernant une politique de “rachats extérieurs” d'autres studios avec qui Nintendo ne travaillerait pas d’une manière aussi étroite qu’avec SRD ou Next Level Games, Shuntaro Furukawa est clair, ce n’est pas dans les objectifs de Nintendo.Dans le cadre de ses projets de métavers et de domination des marchés de la tech, Tencent continue de placer ses pions. Aujourd’hui, la Holding chinoise nous annonce racheter le studio Inflexion Games, à qui l’on doit le jeu Nightingale qui sortira cette année sur PC.Le studio Inflexion Games appartenait avant cette opération au groupe technologique britannique “Improbable”, dont les filiales sont variées. Outre sa filiale gaming, le groupe propose aussi des solutions aux développeurs que ce soit dans le domaine des fonctions multijoueurs en ligne, de la cyber-défense et dans le futur… le développement de métavers.S’il y a bien une entreprise qui aurait besoin de protection dans le domaine de la cyber-défense, c’est bien Nvidia. En effet, le géant américain de la tech a été la proie d’une cyber-attaque dont l’étendue reste encore à définir. Par ailleurs, on ne sait pas si les données des utilisateurs des produits Nvidia sont touchées ou non par l’événement.C’est le journal anglais The Telegraph qui nous révèle que le réseau et les systèmes internes de Nvidia ont été “complètement compromis” en raison d’une intrusion malveillante. Cela explique aussi les pannes que certains services Nvidia ont subi depuis une semaine..Par ailleurs, l’expert en cybersécurité Alan Woodward a déclaré au journal que Nvidia a probablement décidé de “fermer ses systèmes internes” pour minimiser les risques de dommages supplémentaires. En six mois, il s’agit du deuxième événement de ce genre subit par Nvidia.- En France, la sortie du AAA exclusif aux systèmes PlayStation, Horizon: Forbidden West, a monopolisé le classement des meilleures ventes de la semaine 7. La version standard PS5 domine ainsi le classement, suivie de la version PS4, Légendes Pokémon : Arceus, la version collector du jeu sur PS5 et enfin son édition spéciale, aussi sur PS5.- Au Japon également, la sortie de Horizon: Forbidden West se fait remarquer mais pas au point de la propulser en tête de liste. En effet les Japonais ont préféré au jeu de Sony le dernier DMM Games, TOuken Ranbu Warriors, vendu à 113 000 exemplaires. Se trouvent ensuite Légendes Pokémon: Arceus (84 925 ventes), Horizon sur PS4 (48 476 ventes), Horizon sur PS5 (43 012 ventes) et Mario Kart 8 Deluxe (13 406 ventes). Au niveau des ventes consoles, la Switch OLED a toujours une belle avance avec 59 161 ventes cette semaine contre 23 862 pour la Switch normale, suivie de très près par la PS5 et ses 23 249 ventes.- Clap de fin pour le launcher et les systèmes Bethesda Softworks. Racheté par Microsoft en 2020, l’ex-éditeur a mis fin à son launcher, dont l’ensemble des jeux et récompenses des joueurs seront transférés sur Steam, et non pas sur votre compte Microsoft.- Face à la guerre en Ukraine, les studios se mobilisent. 11bit studios, Raw Fury ou encore Bungie lors de son événement caritatif Play2Give annoncent donner 100% des recettes qu’ils obtiendront à une période donnée à des associations caritatives ou la Croix Rouge ukrainienne.- Pour la troisième fois consécutive, Eidos Montréal ne remplit pas le cahier des charges. En effet, après Deus Ex: Manking Divided et Shadow of the Tomb Raider, les ventes du dernier jeu du studio canadien, Marvel’s Guardian of the Galaxy, déçoivent à nouveau Square Enix. L’éditeur nippon semble avoir du mal à rentabiliser l’exclusivité de l’exploitation de la licence Marvel et enchaîne une seconde contre-performance.- Sur le plan des contrats d'exclusivité d’exploitation d’une licence, celle liée aux jeux LEGO que possèdent TT Games et Warner Bros Games, est sur le point de prendre fin. Celui-ci ne devrait pas être reconduit car le groupe aurait signé un contrat avec 2k Games pour deux nouveaux jeux Lego inédits. Selon VGC, l’un serait un jeu de football et l’autre un jeu de course en monde, bien que cela reste à confirmer. En attendant TT Games, qui récolte les fruits de sa politique de développement avec des départs en masse, sortira le jeu Lego Star Wars : La Saga de Skywalker le 5 avril.- Le studio français Dontnod Entertainment (Life is Strange) annonce qu’il sortira 8 jeux d’ici 2025. Dans ce total, 6 jeux seront des productions internes du studio et 2 proviendront du belge TOLIMA, avec qui Dontnod vient de signer un contrat d’édition pour ses prochaines productions.